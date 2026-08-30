El sueño de que la Fórmula 1 vuelva a correr en Argentina suma un nuevo capítulo este lunes, cuando el presidente Javier Milei encabece la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires. El mandatario estará acompañado por Mohammed Ben Sulayem, titular del organismo que regula el automovilismo internacional.

La cumbre comenzará a las 11 en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) y se extenderá hasta el 2 de septiembre. Participarán delegaciones de 32 clubes miembros de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, además de funcionarios nacionales.

La presencia de las autoridades de la FIA en el país se produce mientras el Gobierno busca avanzar en las gestiones para que Argentina vuelva a formar parte del calendario de la Fórmula 1, algo que no ocurre desde 1998. Las temporadas 2027 o 2028 aparecen como posibles ventanas para concretar el regreso.

El Autódromo Gálvez, en plena transformación

Uno de los puntos centrales del proyecto es la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que busca adaptarse a las exigencias necesarias para recibir competencias internacionales de primer nivel.

Según una recorrida realizada por MDZ durante agosto, las obras presentaban un avance general del 65%. Los trabajos abarcan la traza, los pianos y sectores de boxes y paddocks.

El proyecto contempla modificar el circuito actual, de 4,2 kilómetros, para llevarlo a una nueva variante de más de 4,8 kilómetros. También incluye rectas de hasta 980 metros, donde los monoplazas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora.

Para alcanzar la categoría FIA Grado 1, se realizaron modificaciones en la infraestructura existente, entre ellas la demolición de una tribuna divisoria y el desmontaje del antiguo kartódromo.

La primera etapa técnica de las obras tiene como objetivo finalizar entre diciembre de 2026 y enero de 2027, con la intención de que el autódromo esté preparado para recibir el MotoGP previsto para abril del próximo año.

Qué falta para que vuelva la Fórmula 1

Aunque las obras y las gestiones avanzan, Argentina todavía no tiene asegurado un Gran Premio de Fórmula 1. La aprobación técnica del circuito es solamente una parte del proceso.

Para que una carrera ingrese al calendario también será necesario alcanzar un acuerdo comercial con la organización de la Fórmula 1 y conseguir un lugar dentro de un campeonato que recibe propuestas de distintos países.

Por eso, la llegada de Ben Sulayem y el encuentro con Milei representan una señal de peso institucional para el proyecto, pero todavía no significan que el Gran Premio esté confirmado.

El Gobierno también plantea el eventual regreso de la Máxima como una oportunidad para impulsar el turismo deportivo, con impacto en sectores como hotelería, gastronomía y transporte.

La presencia de Franco Colapinto también incrementó el interés por recuperar una carrera en el país. El piloto argentino se convirtió en uno de los principales argumentos para impulsar el regreso de la categoría ante el público local.

Argentina recibió por última vez a la Fórmula 1 en 1998, cuando Michael Schumacher ganó el Gran Premio disputado en el Autódromo Gálvez.

Casi tres décadas después, las obras, las gestiones oficiales y el interés generado por Colapinto volvieron a instalar el proyecto. Ahora, con la FIA reunida en Buenos Aires, 2027 y 2028 aparecen como las posibles temporadas para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina.