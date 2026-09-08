Javier Milei volvió a reunir este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada con una agenda marcada por dos temas centrales para el Gobierno: el proyecto relacionado con la cuestión Malvinas y el Presupuesto 2027. El encuentro se produjo después de la cadena nacional en la que el Presidente anunció nuevas medidas vinculadas con la soberanía del archipiélago.

Durante la reunión, el mandatario definió que el proyecto sobre Malvinas será enviado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá comenzar a negociar con los distintos bloques para conseguir respaldo parlamentario. Además, Milei resolvió sumar al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa a la mesa política que analiza la estrategia sobre el reclamo de soberanía.

El proyecto sobre Malvinas

La iniciativa forma parte de la nueva ofensiva del Gobierno sobre la cuestión Malvinas, que incluyó anuncios de sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas y un mayor despliegue de la estrategia diplomática y de defensa.

El Gobierno también avanzó con acciones judiciales contra compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. La administración de Milei sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas bajo licencias británicas no cuentan con autorización argentina.

En paralelo, el Reino Unido volvió a ratificar su posición sobre las islas. La ministra británica de Exteriores Kirsty McNeill afirmó este martes que no existe ninguna duda para su Gobierno sobre la soberanía británica de las Malvinas.

Presupuesto 2027 y negociación con el Congreso

El otro gran eje del encuentro fue el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre.

El oficialismo busca ordenar la estrategia parlamentaria para avanzar con una iniciativa que será clave para la gestión del próximo año y que requerirá negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas. Entre los puntos que pueden generar mayores discusiones aparecen la obra pública y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Según los lineamientos que el Gobierno anticipó, el proyecto contempla como objetivos mantener el equilibrio fiscal, reducir la inflación, recuperar el salario real, incrementar la inversión y continuar disminuyendo la pobreza.

La economía también estuvo sobre la mesa

Durante la reunión, Milei también repasó la evolución de las principales variables económicas y la reforma del mercado de capitales que trabaja junto a Federico Sturzenegger.

El Presidente volvió a ratificar que no relajará la política monetaria, al considerar que un cambio en ese rumbo podría afectar tanto los resultados obtenidos como la credibilidad construida por su administración.