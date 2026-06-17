En medio de las tensiones políticas generadas por la situación de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volverá a mostrarse públicamente junto a Karina Milei y Santiago Caputo durante el acto por el Día de la Bandera que se realizará este sábado en Rosario. La actividad será una de las principales apuestas del Gobierno para transmitir una imagen de cohesión interna en un momento de fuerte presión política.

La convocatoria incluirá a gran parte del gabinete ampliado y buscará replicar el esquema de unidad que el oficialismo intentó exhibir durante el Tedeum del 25 de Mayo. Desde la Casa Rosada sostienen que la presencia conjunta del Presidente, la secretaria general de la Presidencia y el principal asesor político del mandatario forma parte de una estrategia destinada a reforzar el liderazgo presidencial y contener las diferencias dentro de La Libertad Avanza.

El acto se desarrollará en el Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario, y tendrá un fuerte contenido político además del componente institucional propio de la fecha patria. El Gobierno considera que la fotografía conjunta servirá para contrarrestar las versiones sobre disputas entre distintos sectores del oficialismo y para enviar una señal de estabilidad hacia adentro y hacia afuera de la administración.

La decisión llega en medio de la controversia que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación generó cuestionamientos de sectores de la oposición y también inquietud entre algunos aliados del Gobierno. Pese a ello, Milei mantiene públicamente su respaldo al funcionario y descarta, por el momento, realizar cambios en su equipo de trabajo.

En el oficialismo reconocen que las diferencias entre distintos espacios vinculados a Karina Milei, Santiago Caputo, los Menem y otros referentes libertarios generaron ruido político en las últimas semanas. Sin embargo, aseguran que el objetivo central es preservar la unidad y avanzar con la agenda legislativa y de reformas impulsada por el Ejecutivo.

Con ese escenario de fondo, el acto del Día de la Bandera se transformará en mucho más que una ceremonia patriótica. Para la Casa Rosada, será una oportunidad para exhibir fortaleza política, respaldar al Presidente y mostrar que el denominado "triángulo de hierro" continúa alineado pese a las turbulencias internas que atraviesa el Gobierno.