Javier Milei volvió a meterse de lleno en la carrera presidencial de 2027 y expresó una fuerte confianza en conseguir la reelección. A un año de los comicios, el Presidente aseguró estar "supertranquilo" y sostuvo que no imagina a los argentinos eligiendo un regreso a las políticas que cuestiona desde el inicio de su gestión.

"No veo a los argentinos votando para atrás", afirmó Milei durante una entrevista en Radio Mitre. El mandatario vinculó sus expectativas electorales con la evolución de la economía y aseguró que una nueva victoria permitiría profundizar las reformas de su administración.

El jefe de Estado enumeró como argumentos la desaceleración de la inflación, la evolución del PBI per cápita y la reducción de indicadores de pobreza e indigencia. Además, planteó que los ciudadanos deberán comparar esos resultados al momento de votar.

Milei ya había confirmado que buscará un segundo mandato y en los últimos meses comenzó a referirse con mayor frecuencia a las elecciones presidenciales del próximo año.

Milei apuesta a profundizar las reformas

El Presidente consideró que una victoria en 2027 funcionaría también como una señal hacia los mercados y los inversores.

Según proyectó, después de un respaldo electoral el riesgo país podría acercarse a los 200 puntos básicos y la economía tendría capacidad para crecer entre 7% y 8%. Se trata de previsiones expresadas por el propio mandatario y sujetas a la evolución de la economía.

Milei sostuvo que ese escenario permitiría acelerar las reformas estructurales que impulsa el Gobierno y mencionó especialmente las transformaciones vinculadas con energía, minería y desregulación económica.

También volvió a defender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas utilizadas por la gestión para atraer proyectos de gran escala.

La incógnita sobre su compañero de fórmula

Durante la entrevista también fue consultado sobre una eventual fórmula presidencial junto a Patricia Bullrich.

Milei evitó confirmar nombres y aseguró que todavía no es momento de definir quién lo acompañará. Sin embargo, calificó a Bullrich como una de las principales referentes de su espacio político.

La actual senadora aparece entre las alternativas que analiza La Libertad Avanza para completar la fórmula, aunque en el Gobierno aseguran que todavía no existe una decisión formal.

Un escenario que empieza a tomar forma

La Casa Rosada ya comenzó a trabajar en el armado electoral de 2027 y sigue con atención las decisiones de los gobernadores respecto de posibles desdoblamientos de los comicios provinciales.

El oficialismo también busca avanzar con modificaciones al calendario electoral y mantiene conversaciones para definir la estrategia que llevará a Milei nuevamente como candidato.

Por ahora, el Presidente evita hablar de una campaña formal, pero muestra cada vez menos dudas sobre su objetivo: conseguir otros 4 años en la Casa Rosada y profundizar el programa iniciado en diciembre de 2023.