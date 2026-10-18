Javier Milei viajará a Madrid el lunes 19 de octubre y concentrará sus actividades el miércoles 21. La agenda prevé una presentación ante referentes económicos y empresariales, su participación en una conferencia sobre economía austríaca y una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, según reconstruyó Infobae.

El presidente partirá de Buenos Aires a las 23 del lunes y llegará a la capital española el martes 20 a las 18.30, hora local. Lo acompañará Adrián Ravier, economista especializado en la Escuela Austríaca y vocero presidencial, de acuerdo con la información publicada por el medio.

La primera actividad del miércoles será una presentación en el Fórum Europa de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. El encuentro comenzará a las 9.45, hora local, y el economista español Daniel Lacalle estará a cargo de presentar al mandatario.

A las 13, hora de Madrid, Milei participará de la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos. El congreso tiene previsto extenderse hasta el viernes 23, pero el Presidente participará únicamente de la primera jornada y planea dejar España esa misma noche.

La conferencia reunirá a investigadores de áreas como mercado, moneda, banca, ciclos económicos y filosofía política. Entre sus participantes está el economista español Jesús Huerta de Soto, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y una figura a la que Milei atribuyó influencia en su formación intelectual.

En abril de 2025, Milei condecoró a Huerta de Soto con la Orden de Mayo y lo definió como “un coloso de las ideas de la libertad”. El encuentro previsto en Madrid se suma a ese antecedente y a las actividades académicas del viaje.

La reunión con Díaz Ayuso está programada para las 17 del miércoles. La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió a Milei en junio de 2024 y volvió a encontrarse con él en enero de este año, en la Casa Rosada, según la reconstrucción de Infobae.