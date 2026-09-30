El presidente Javier Milei partió este martes por la noche rumbo a París para iniciar una visita oficial de tres días en Francia, donde mantendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron y participará de la segunda edición de la Argentina Week, un encuentro destinado a presentar oportunidades de negocios y proyectos de inversión ante empresarios europeos.

El Boeing 757 ARG-01 despegó desde Aeroparque pasadas las 22 y realizará una escala en Gran Canaria antes de continuar hacia la capital francesa. La agenda presidencial comenzará este miércoles y tendrá como uno de sus ejes centrales la búsqueda de capitales para distintos sectores de la economía argentina.

Milei se reunirá con Macron en París

Durante su estadía, Milei tiene previsto mantener un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. La agenda también contempla actividades vinculadas con organismos internacionales y reuniones con representantes del sector privado.

Antes de viajar, Milei concedió una entrevista al medio francés Le Point, en la que destacó su relación con Macron y convocó a empresarios franceses a invertir en la Argentina. También defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las herramientas de su administración para atraer capital extranjero.

Gobernadores también participarán de la Argentina Week

La comitiva incluye a ministros nacionales y un grupo de gobernadores que buscarán promocionar proyectos de sus provincias ante potenciales inversores. Entre los sectores que estarán en la agenda aparecen la minería, la energía, la agroindustria, la producción y el turismo.

Entre los mandatarios provinciales que integran la delegación se encuentra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto con sus pares de Neuquén, Chubut, Río Negro, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Corrientes, Chaco, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz.

La Argentina Week comenzará este miércoles con una recepción en la Embajada argentina y continuará hasta el viernes con encuentros sectoriales. Para los gobernadores, esas reuniones serán una oportunidad para presentar proyectos específicos y generar contactos con compañías europeas interesadas en distintos sectores productivos.