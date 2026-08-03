El presidente argentino Javier Milei volvió a tensar la relación con su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y profundizó sus cuestionamientos luego de sus declaraciones realizadas durante un acto junto a Flavio Bolsonaro, en el marco de la campaña electoral brasileña.

En una entrevista con Luis Majul por LN+, el mandatario argentino lanzó duras acusaciones contra Lula y sostuvo que el líder brasileño “no es inocente” por la causa judicial que atravesó años atrás. “Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto”, afirmó Milei.

El jefe de Estado argentino también justificó sus expresiones y aseguró que sus críticas responden a una postura política vinculada a la defensa de sus ideas. “Lo hago porque soy un cruzado de las ideas de la libertad”, señaló.

Milei sostuvo además que sus declaraciones fueron espontáneas y cuestionó lo que considera una doble vara frente a los cuestionamientos que recibe de otros dirigentes internacionales. “Cuando me insultan a mí, está bien. Ahora, si yo contesto, está mal”, afirmó, y mencionó críticas realizadas por dirigentes como Lula, Gustavo Petro, Evo Morales, Rafael Correa y Pedro Sánchez.

Durante la entrevista, el Presidente argentino insistió en sus diferencias ideológicas con el mandatario brasileño y acusó al líder del Partido de los Trabajadores de promover “las ideas del socialismo” en la región. “Ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades”, expresó Milei, quien volvió a referirse a la situación judicial de Lula y remarcó que su liberación estuvo relacionada con cuestiones procesales.

Además, el mandatario defendió su estilo confrontativo y aseguró que sus formas no deben ser analizadas por encima de los resultados de gestión. “Yo tengo unas formas horribles, pero tengo resultados”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Milei respondió a las críticas por la representación femenina dentro de su espacio político y aseguró que durante su gobierno se registraron “los índices de violencia más bajos de la historia”.

También se refirió a las acusaciones internacionales contra Argentina por presuntos episodios de racismo durante el Mundial y apuntó contra sectores políticos extranjeros. “Utilizaron la estructura del Mundial para difundir esa barbaridad sobre el racismo”, sostuvo.

Sobre su visita a Brasil, Milei aclaró que sus críticas estuvieron dirigidas exclusivamente a Lula y no al pueblo brasileño. “Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños. Hablé de Lula”, concluyó.