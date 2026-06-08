La minera vinculada a San Juan sumará desde este lunes 8 un nuevo hito financiero en los mercados internacionales. LunR Royalties, la compañía que posee una regalía del 1% sobre el proyecto Lunahuasi, comenzará a cotizar en la Bolsa de Toronto (TSX), el principal mercado bursátil de Canadá, en una movida que busca ampliar su exposición ante inversores institucionales y fortalecer su acceso a los mercados de capitales.

La firma dejará atrás el mercado TSX Venture Exchange para incorporarse al segmento principal de Toronto, manteniendo el símbolo bursátil LUNR. El paso representa un salto de escala para la compañía y una oportunidad para ganar visibilidad dentro de uno de los centros financieros más importantes para la industria minera mundial.

Detrás de esta expansión aparece Lunahuasi, uno de los proyectos de exploración más relevantes del distrito Vicuña, en la provincia de San Juan. La iniciativa forma parte de una de las regiones cupríferas más activas del planeta y concentra una creciente atención de las grandes empresas del sector por su potencial en cobre y metales preciosos.

La llegada al TSX permitirá que las acciones de LunR sean observadas por una base más amplia de fondos de inversión, analistas y operadores especializados en minería. La compañía apuesta a que esa mayor exposición fortalezca su posicionamiento dentro del mercado de regalías mineras y acompañe el crecimiento de su cartera de activos.

Desde su creación, LunR se especializó en el negocio de regalías y acuerdos de streaming minero, un esquema mediante el cual obtiene ingresos vinculados a la producción de distintas minas sin participar directamente de las operaciones. Este modelo es particularmente atractivo para los inversores porque permite acceder al crecimiento del sector con menores riesgos operativos.

El desembarco en la Bolsa de Toronto llega además en un momento de fuerte expansión para la empresa. Recientemente concretó la adquisición de un flujo de plata de por vida sobre la mina Fruta del Norte, en Ecuador, una de las operaciones auríferas más importantes de América Latina. La transacción se realizó mediante la emisión de más de 50 millones de acciones y le permitirá incorporar una fuente inmediata de ingresos.

Con la incorporación al principal mercado canadiense, LunR busca consolidarse como un actor relevante dentro del negocio global de regalías mineras. En ese escenario, Lunahuasi figura entre los principales activos de la cartera de la compañía y aparece como una de las apuestas estratégicas para captar el interés de inversores que siguen de cerca el desarrollo de nuevos proyectos en la cordillera sanjuanina.