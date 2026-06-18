Cerca de 80 trabajadores de la empresa Federico Hnos atraviesan una situación de incertidumbre luego de que un incidente de seguridad ocurrido en Veladero pusiera bajo análisis la continuidad del contrato que la firma mantiene en la mina. Los operarios, que se desempeñaban en tareas de remanejo de mineral, esperan ser bajados del campamento de manera anticipada y muchos de ellos no han recibido comunicación formal por parte de la empresa. Desde la Uocra, en diálogo con DIARIO HUARPE, confirmaron que el contrato "está siendo analizado en su continuidad" y que este jueves habrá una reunión con Minera Andina del Sol, operadora de la mina Veladero.

El incidente habría ocurrido pasado 14 de junio a las 17 horas. Según pudo reconstruir este medio, un operador habría sufrido una liberación repentina de energía al producirse el reventón de un neumático de un camión fuera de ruta mientras realizaba una inspección visual, que en terminos coloquiales: se le reventó un neumático. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes vinculadas a la operación, el evento habría sido reportado a la operadora recién el 15 de junio a las 18:30.

El contrato, en duda

"Es lamentable que se puedan quedar algunos compañeros sin trabajo, pero la seguridad es fundamental. Es lamentable pero no podemos ir en contra de la seguridad", expresó el secretario adjunto de la Uocra, Alberto Tovares, en diálogo con este medio.

Alberto Tovares, secretario adjunto de la Uocra. (Foto: archivo).

El dirigente gremial confirmó que hay unas 80 personas en esta situación, 40 por cada roster de trabajo. También indicó que los delegados de Uocra lo informaron y que este jueves habría una reunión con Minera Andina del Sol por esta situación.

Trabajadores consultados por este medio señalaron que existe la versión de que la empresa habría perdido el contrato que mantenía con Veladero. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo confirmación oficial al respecto.

Federico Hnos se dedicaba a lo que coloquialmente denominan como "remanejo de minerales", transportando material dentro de la mina.

"Entre hoy y mañana (este jueves) iban a bajar a todos por ese tema", indicó un trabajador que bajó hace un mes del campamento y no lo volvieron a llamar, tampoco lo echaron, asegura. "Teníamos que bajar el jueves y nos bajaron antes", señaló otro trabajador a este medio.

La empresa tenía cerca de 20 camiones volcadores trabajando en el remanejo del over. Este medio intentó obtener una respuesta de Veladero sobre el contrato de Federico Hnos, pero hasta el cierre de esta nota no se pudo constatar la postura de la operadora.