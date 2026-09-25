El Ministerio de Minería de San Juan prepara para octubre un nuevo encuentro destinado a jóvenes, en el que buscará sumar a representantes de una empresa minera para que expliquen de primera mano cómo es trabajar dentro de los proyectos. La propuesta apunta a mostrar las distintas posibilidades laborales de la actividad, desde tareas en oficinas y alta montaña hasta profesiones, oficios, servicios y emprendimientos vinculados al sector.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, adelantó que todavía no hay fecha ni lugar confirmados, pero explicó que la intención es contar con un CEO y una trabajadora de una compañía para que relaten cómo son sus jornadas y las distintas formas de desempeñarse dentro de la industria.

“Queremos que den su testimonio de cómo trabajan, de las horas que trabajan, de cómo es la vida en la oficina, cómo es la vida en la montaña, cómo es la vida en el proyecto”, explicó Perea.

La actividad será la continuidad de un primer conversatorio que reunió a alrededor de 150 jóvenes y que estuvo centrado en las dudas que tienen quienes comienzan a definir su formación y su futuro laboral.

Las inquietudes de los jóvenes

Durante ese primer encuentro aparecieron consultas sobre qué tipo de estudios se necesitan para ingresar a la actividad. Una de las preguntas que más se repitió, según contó Perea, fue si era necesario estudiar una ingeniería.

“¿Tengo que ser ingeniero para participar en minería? No, por supuesto. Son muy importantes, pero la minería abarca mucho, es muy transversal”, señaló el funcionario.

Perea remarcó que el desarrollo minero también demanda distintos oficios, otras profesiones, servicios y empresas proveedoras, por lo que las posibilidades de inserción no quedan limitadas a las carreras tradicionalmente vinculadas con los proyectos.

El ministro también destacó el nivel de información de varios de los participantes. Según relató, jóvenes de alrededor de 18 años plantearon preguntas sobre el RIGI, sus diferentes aplicaciones y el estado de los proyectos de cobre y oro que avanzan en San Juan.

“Algunos de ellos ya están empezando con sus emprendimientos, porque la minería no solamente son profesiones u oficios, sino también son servicios, son empresas alrededor de la minería”, afirmó.

Prepararse para lo que viene

Para Perea, el interés de los jóvenes está relacionado con el escenario de desarrollo minero que atraviesa San Juan y con la necesidad de comenzar a prepararse para las oportunidades que puedan generarse.

“Los jóvenes, entendemos y comprendemos, no solamente son el presente, sino que son el futuro de esta provincia y que ellos son los que van a acompañar todo el desarrollo que viene”, expresó.

Con esa mirada, Minería buscará continuar durante los próximos meses con encuentros que permitan acercar a los jóvenes a la actividad y ofrecerles un panorama más concreto antes de que definan qué estudiar, en qué capacitarse o qué tipo de emprendimiento desarrollar.