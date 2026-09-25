El Ministerio de Minería comenzó en el CECI las entrevistas a los aspirantes a las prácticas profesionalizantes que se desarrollarán en distintas áreas de la cartera provincial. La convocatoria recibió más de 200 inscripciones y, tras verificar los requisitos establecidos, 60 estudiantes quedaron habilitados para avanzar en el proceso de selección.

La cantidad de inscriptos refleja el interés de los jóvenes por sumar experiencia en la administración pública y conocer de cerca tareas vinculadas con la actividad minera. Las prácticas están destinadas a estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quienes podrán aplicar sus conocimientos en un ámbito de trabajo concreto.

Qué se evalúa

Durante las entrevistas, los postulantes fueron consultados sobre sus motivaciones, su interés en el sector minero y la manera en que resolverían distintas situaciones de trabajo. También se les preguntó cómo compatibilizarían la práctica con la finalización de sus estudios.

A su vez, se consideran los antecedentes académicos y las características de cada perfil solicitado para las vacantes. El proceso continuará con entrevistas específicas en las direcciones donde se ofrecen los puestos y una evaluación final de los perfiles.

El valor de la experiencia

Mariana Azcona, directora de Desarrollo Minero Sustentable, destacó la preparación de quienes participaron en esta primera etapa. “Estoy fascinada de percibir el gran potencial que hay de jóvenes hoy en la provincia”, expresó, y resaltó sus ganas de trabajar y de incorporarse a la actividad minera.

Por su parte, Federico Ramos, director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, señaló que la convocatoria representa una oportunidad para que los estudiantes den sus primeros pasos profesionales. También destacó la importancia de acompañar el talento joven y vincular la formación académica con experiencias reales.

17 prácticas rentadas

La convocatoria contempla 17 prácticas profesionalizantes rentadas, con una duración de 12 meses. Las vacantes estarán distribuidas entre la Secretaría Técnica, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero y la Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable.

El proceso de selección continuará con las distintas instancias previstas para definir los perfiles que accederán a las prácticas. La propuesta busca vincular la formación académica de estudiantes de la UNSJ con experiencias concretas dentro del Ministerio de Minería.