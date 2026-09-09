El creciente interés de inversores inmobiliarios por instalarse en las zonas mineras de San Juan comenzó a encontrarse con un problema concreto en Iglesia y Jáchal: la existencia de propiedades y terrenos que no cuentan con escrituras o títulos perfectos para poder avanzar con las operaciones.

Mauricio Turell, presidente de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, aseguró en Te Lo Tengo Que Decir, por HUARPE TV, que durante los últimos dos meses comenzaron a registrarse consultas más precisas de inversores de otras provincias interesados en desarrollar proyectos en San Juan.

Según explicó, parte de ese interés está puesto justamente en Iglesia y Jáchal, departamentos directamente atravesados por el crecimiento de los proyectos mineros. Sin embargo, allí apareció una dificultad que puede frenar operaciones. “Tenemos el gran problema de que son dos departamentos que en una superficie importante no tienen títulos perfectos, me refiero a que no tienen escritura”, afirmó Turell.

El dirigente fue más allá y aseguró que esa situación ya afecta las posibilidades de captar capitales. “Entonces perdemos oportunidad de poder vender a alguna empresa para que haga una inversión importante”, sostuvo.

Un problema que no se resuelve rápido

Turell explicó que regularizar esas propiedades no depende únicamente del mercado inmobiliario, ya que en muchos casos existen sucesiones y otros trámites jurídicos que deben completarse antes de que los inmuebles puedan quedar en condiciones de ser vendidos.

La situación cobra importancia porque, según relató, las consultas dejaron de ser solamente exploratorias. Si bien hacia finales de 2025 hubo contactos de inversores que buscaban conocer el mercado sanjuanino, afirmó que en los últimos dos meses comenzaron a aparecer planteos “con más precisión, con más claridad”.

La demanda tampoco se limita a viviendas. Las empresas vinculadas con la minería están buscando galpones y superficies abiertas donde puedan instalar depósitos o guardar maquinaria de gran porte.

Ese requerimiento amplía la necesidad de contar con terrenos aptos, servicios y documentación en regla en departamentos que tendrán un rol central si avanza la construcción de los grandes proyectos mineros.

Viviendas y servicios, el otro desafío

Turell advirtió que Iglesia y Jáchal también afrontan un desafío habitacional ante la posibilidad de recibir trabajadores y familias. A eso se suma la infraestructura que puede demandar ese crecimiento poblacional.

“Los pedidos que te hacen te marcan esto: infraestructura, hospitales, colegios bilingües”, enumeró el dirigente. Y reconoció que actualmente San Juan no cuenta con toda esa oferta preparada para responder de manera inmediata. “Por más que haga el máximo esfuerzo, no vamos a estar al pie del cañón, vamos a llegar tarde, lamentablemente”, afirmó.

De esta manera, el crecimiento minero empieza a exponer un desafío que va más allá de las propias minas: generar suelo disponible, propiedades regularizadas, viviendas, galpones y servicios en los departamentos que estarán más cerca de los proyectos.