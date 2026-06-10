Los cambios tecnológicos, las nuevas demandas de las empresas y el crecimiento de sectores estratégicos están modificando el mapa laboral en Argentina. El licenciado en Recursos Humanos, Alejo Rodríguez, explicó cuáles son hoy los empleos más buscados, qué industrias ofrecen mejores perspectivas y por qué cada vez más personas buscan reconvertirse profesionalmente.

Los sectores que lideran la demanda laboral son la minería, la tecnología, la salud y los puestos ejecutivos dentro de grandes empresas. Según Rodríguez, estas actividades concentran gran parte de las búsquedas debido a su crecimiento sostenido y a la necesidad de incorporar profesionales con nuevas habilidades. "Estamos atravesando una transformación muy grande del mercado laboral a nivel mundial y San Juan no escapa a esa realidad", afirmó en Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE.

La minería se convirtió en uno de los sectores con mayor proyección, especialmente en provincias donde avanzan nuevos proyectos productivos. Ingenieros, geólogos, técnicos especializados, operadores y profesionales vinculados a la seguridad y el mantenimiento figuran entre los perfiles más requeridos.

"Las industrias vinculadas a la minería y al desarrollo energético tienen un futuro inmediato muy prometedor en nuestro país", sostuvo Rodríguez. La alta demanda de personal calificado también impulsa salarios competitivos y oportunidades de inserción laboral incluso antes de finalizar los estudios.

Tecnología y nuevas habilidades

Otro de los sectores que continúa creciendo es el tecnológico. Desarrolladores de software, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad y profesionales vinculados a la inteligencia artificial son algunos de los perfiles más buscados.

"La inteligencia artificial todavía no está ni cerca de su potencial real de implementación en el trabajo. Apenas estamos viendo una pequeña parte de lo que puede generar", explicó el especialista.

Sin embargo, aclaró que el fenómeno no implica necesariamente la desaparición de empleos. "El impacto no está tanto en la eliminación de roles sino en la transformación de tareas y responsabilidades", señaló.

Salud y liderazgo corporativo

La salud también aparece entre las áreas con mejores perspectivas laborales. Médicos, enfermeros, técnicos y profesionales especializados continúan siendo demandados por instituciones públicas y privadas.

Al mismo tiempo, las empresas están incorporando cada vez más gerentes, directores y líderes de proyectos capaces de conducir equipos en entornos cambiantes. "Las organizaciones buscan personas que gestionen resultados, estrategia y también personas. Las competencias humanas son hoy fundamentales para cualquier posición de liderazgo", afirmó Rodríguez.

La oportunidad de reinventarse

Consultado sobre quienes buscan cambiar de rumbo después de los 35 o 40 años, Rodríguez aseguró que siempre es posible desarrollar una nueva carrera profesional. "Mi recomendación es apostar a certificaciones, diplomaturas o carreras cortas vinculadas a sectores en crecimiento. Pero también es importante que exista una conexión con aquello que a cada persona le gusta hacer", expresó.

Para el especialista, la capacitación permanente será una de las claves del mercado laboral en los próximos años. "No alcanza con elegir una profesión únicamente por el dinero. Es necesario encontrar una actividad que combine oportunidades de desarrollo con realización personal", concluyó.