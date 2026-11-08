El mapa político estadounidense reconfiguró de inmediato el humor de los mercados financieros globales. Tras la contundente victoria de los demócratas en las elecciones de medio término, Wall Street vivió una semana caótica marcada por un brusco desplome en las empresas dedicadas a la construcción de infraestructura e inteligencia artificial, arrastrando al índice tecnológico Nasdaq a una zona de corrección del 5,7%.

El temor principal de los inversores radica en la posibilidad de que el nuevo Congreso frene la expansión de los centros de datos, una actividad que enfrenta un rechazo social y ambiental creciente en diversos estados norteamericanos.

A este factor político se suma un nerviosismo estructural latente en el sector: el cuestionamiento sobre la rentabilidad y sustentabilidad del modelo de negocio de las grandes tecnológicas. Mientras se aguarda con máxima expectativa la histórica salida a bolsa de Anthropic —prevista para fines de noviembre con una valuación récord de entre 1,5 y 2 billones de dólares—, gigantes corporativos y unicornios financieros empiezan a reorientar sus estrategias.

Un caso testigo de esta transformación es el del neobanco europeo Revolut, que decidió reemplazar los costosos modelos privativos de IA por opciones de código abierto provenientes de desarrolladores chinos como Z.ai.

Al migrar su infraestructura de programación a modelos abiertos y ejecutarlos de manera local, la compañía logró reducir su factura tecnológica a la décima parte y recortar drásticamente los tiempos de desarrollo. Movimientos similares en corporaciones como Coinbase y Airbnb evidencian que el mercado comienza a priorizar la eficiencia de costos frente a la burbuja de gasto desmedido en tokens propietarios, poniendo a prueba la viabilidad financiera de todo el ecosistema de inteligencia artificial.