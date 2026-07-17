El Gobierno nacional reformó el régimen aduanero aplicable a los envíos postales y habilitó exportaciones comerciales por vía postal sin ningún límite de valor.

También unificó la franquicia de importación para envíos sin finalidad comercial en US$400 por envío con un tope de cinco envíos por año por persona, eliminando la tasa del 50% que regía para los envíos que ingresaban a través del operador postal oficial.

Hasta hoy, las exportaciones comerciales por vía postal carecían de reglamentación específica, lo que en la práctica impedía a los productores y comerciantes argentinos acceder a los tratamientos aduaneros simplificados de la Unión Postal Universal, bloque del que Argentina forma parte desde 1887.

Las importaciones sin fin comercial, en tanto, tenían tratamientos tributarios diferenciados según ingresaran por el operador postal oficial o por courier privado: para el operador oficial, estaban sujetas a una tasa del 50% sobre el valor de la mercadería; para los couriers, regía una franquicia de US$400 por envío hasta cinco envíos anuales, generando una asimetría que el decreto de hoy elimina.

La norma incorpora un artículo sin número al Decreto 1001/82 —reglamentario del Código Aduanero— para establecer que "las exportaciones con finalidad comercial realizadas por vía postal no estarán sujetas a límites de valor" y delega en ARCA el dictado de las normas operativas complementarias.

A su vez, sustituye íntegramente el artículo 80 del mismo decreto para unificar el tratamiento de las importaciones postales sin fin comercial: quedan exentas de derechos de importación y tasa de estadística hasta US$400 FOB por envío y hasta cinco envíos por año por persona, con el excedente sujeto a los tributos del régimen general.

Al mismo tiempo, deroga el artículo 8° del Decreto 161/99, que era el que fijaba la tasa del 50% para el operador postal oficial.

El decreto también regula las exportaciones postales de ayuda familiar u obsequio personal, que quedan exentas de los tributos a la exportación siempre que el valor acumulado mensual por remitente no supere US$5.000.

El decreto incorpora además una simplificación procedimental: el operador postal queda automáticamente habilitado para actuar como representante del destinatario en el despacho aduanero, salvo que el destinatario manifieste expresamente su voluntad de actuar por sí mismo antes del ingreso del envío al país.

Los fundamentos del texto señalan que la medida busca "brindar a los productores y comerciantes argentinos nuevas posibilidades para insertarse en el mercado internacional" y reduce la incertidumbre del consumidor al establecer "ex ante" el régimen tributario aplicable a una compra en el exterior.

Efectos y consecuencias

El Decreto 604/2026 representa una reforma estructural e integral al reglamento del Código Aduanero Argentino (Decreto 1001/1982). El propósito central es la desregulación, simplificación y modernización del comercio internacional de baja escala.

Los 4 cambios fundamentales del decreto son:

Unificación de importaciones: Elimina las diferencias de criterio tributario que existían entre el Correo Oficial (sistema Puerta a Puerta) y los Prestadores de Servicios Postales privados (Courier).

Franquicia exenta unificada: Fija una exención total de derechos de importación y tasa de estadística para compras en el exterior de hasta USD 400 FOB por envío, con un tope de 5 envíos anuales por persona. El excedente pagará el régimen general.

Fin del límite de valor para exportar: Quita todo tope económico para las exportaciones comerciales por vía postal, permitiendo a PyMEs y emprendedores vender al mundo sin límites de facturación por paquete.

Representación automática: El operador postal pasa a estar autorizado por defecto para representar al destinatario ante la aduana, agilizando el trámite y evitando que el comprador deba presentarse o realizar gestiones presenciales complejas de nacionalización.

Para el consumidor, antes de esta medida, si hacía una misma compra en plataformas como Amazon, Temu o Shein recibía un tratamiento impositivo diferente según el transportista. Al unificar las reglas y derogar la antigua alícuota del 50% que imponía el Decreto 161/1999 para el correo oficial, el usuario sabe de antemano exactamente cuánto va a pagar.

La letra chica de ARCA

La aplicación efectiva de estos cambios dependerá de eficacia que implemente la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El decreto encomienda explícitamente a este organismo la redacción de las normas complementarias y la adecuación de los sistemas informáticos. Hasta que ARCA no dicte estas resoluciones operativas, los sistemas de facturación y las plataformas de los couriers y del Correo Argentino seguirán operando bajo las interfaces de transición.

Objeciones

El Decreto 604/2026 genera visiones contrapuestas y debates intensos porque impactará de lleno en la matriz productiva nacional. El impacto económico es de doble vía, con efectos asimétricos según el sector.

Desde el punto de vista liberal, la entrada de bienes terminados de bajo costo (como indumentaria o electrónica pequeña de plataformas asiáticas) presiona a la baja los precios del mercado interno. Al quitar el tope a las exportaciones postales, pequeños productores o artesanos pueden vender directamente al exterior de forma barata y sin intermediarios. El ciudadano común recupera poder de compra al acceder a bienes globales sin pagar aranceles excesivos ni la antigua tasa plana del 50%.

Desde el punto de vista proteccionista, repercutirá en un daño directo a la industria local y al comercio minorista: Sectores sensibles como el textil, calzado y pequeños electrodomésticos advierten que es imposible competir con los costos de producción y subsidios de origen de plataformas como Temu o Shein. Pronostican caída de ventas y potencial pérdida de empleo en pymes locales.

Además, presionará más sobre las reservas del Banco Central. Aunque el límite por persona está cuotificado (5 envíos de USD 400 al año), la masificación del consumo "puerta a puerta" genera un goteo constante de salida de dólares en concepto de importación de bienes de consumo masivo.

Quienes observan la medida con preocupación sostienen que relajar los controles aduaneros debilita la soberanía económica del país. Argumentan que el Estado resigna su capacidad de planificar el desarrollo estratégico industrial al abrir fronteras de forma indiscriminada. Critican también, la figura de "representación automática" del courier privado, interpretándola como una delegación o privatización fáctica de funciones de control que antes requerían la comparecencia obligatoria del ciudadano ante el fisco nacional.



