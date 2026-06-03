A casi un año de un hito que transformó la realidad educativa de la localidad jachallera, la comunidad de Mogna se prepara para vivir una semana cargada de emoción y simbolismo. Tras la inauguración del ciclo orientado rural-pluriaño en agosto de 2025, esta localidad sanjuanina celebra ahora lo que será la culminación de los estudios secundarios de sus tres primeros alumnos: Aldana Cortez, Paula Fernández y Uriel Jofré. Este hecho, calificado como histórico tanto para el pueblo moquinero como para la provincia, marca el cierre de una etapa de lucha comunitaria y el inicio de un futuro con mayor arraigo para las nuevas generaciones.

El sueño de graduarse en la propia tierra

Para estos tres jóvenes, la posibilidad de obtener su título secundario sin abandonar su lugar de origen era, hasta hace poco, una utopía. En diálogo con DIARIO HUARPE, los estudiantes compartieron su felicidad por terminar la escuela en el lugar donde nacieron y crecieron.

"Estamos muy felices porque vamos a terminar esta etapa educativa en nuestro pueblo; algunos hemos tenido que viajar a otros lugares para estudiar y ahora estamos felices de hacerlo en nuestra tierra", expresaron las jóvenes, destacando el valor de la cercanía familiar y el arraigo.

Por su parte, Uriel Jofré confesó su entusiasmo personal por este logro: "Se siente algo increíble porque no sabía si podría terminar la escuela; le estoy metiendo todas las pilas para hacerlo".

Este egreso es el resultado directo de la implementación de la resolución N° 9096-ME-2025, que permitió la creación de una escuela de Tercera Categoría en Mogna, con una orientación en Turismo. La modalidad rural-pluriaño no solo ha beneficiado a estos tres egresados, sino que ha generado un efecto contagio en la comunidad: actualmente hay 18 alumnos cursando el quinto año, muchos de los cuales habían abandonado sus estudios y decidieron retomarlos ante la apertura de la escuela en el pueblo.

Un padrino moquinero y el apoyo de Santa Bárbara Eventos

La celebración de este egreso histórico contará con un condimento especial gracias a la solidaridad de Patricio Salinas, un "hijo de la tierra moquinera" y propietario de la empresa Santa Bárbara Eventos. Salinas anunció que su firma asumirá la totalidad de los costos para que los chicos vivan la experiencia de su graduación con todos los rituales tradicionales de cualquier egresado sanjuanino.

"Para mí es un orgullo grande que nos hayan convocado para este hecho histórico; es indescriptible saber que el pueblo ahora tiene secundario", afirmó Salinas, quien mantiene un fuerte vínculo con Mogna a través de acciones solidarias anuales.

Patricio Salinas, hijo de la tierra moquinera que hoy es propietario de la emprea Santa Barbara Eventos.

La empresa ya comenzó con los preparativos, trasladando a los chicos a la ciudad para la elección y medición de sus camperas de egresados, un proceso que, según contaron los jóvenes, incluyó debates sobre los colores hasta decidirse por una combinación que quieren guardar en secreto hasta su presentación oficial.

La entrevista con los futuros egresados se realizó en un sitio emblemático: la Casa de Sarmiento, un lugar histórico que los chicos no conocían y que, en este caso, se vuelve todo un símbolo para la educación pública que pensó el Maestro de América.

Doble festejo y un viaje de estudios inolvidable

El plan de festejos diseñado por Salinas y su equipo es ambicioso y busca que los alumnos se sientan plenamente integrados a las vivencias de cualquier estudiante de la provincia. Los tres egresados tendrán dos fiestas: una se llevará a cabo en Mogna, compartida con toda la comunidad, y otra en la ciudad de San Juan, donde asistirán como invitados especiales a un baile organizado por la empresa a finales de noviembre.

"Queremos que los chicos, antes de vivir su fiesta en el pueblo, vean cómo son las fiestas de egresados acá y que vivan la experiencia completa", detalló el empresario.

En Teide eligiendo los colores de la campera de egresados.

Además de las fiestas, el paquete de beneficios incluye sesiones de fotos profesionales y un viaje de estudios que no solo los llevará a recorrer sitios turísticos e históricos de San Juan que aún no conocen, sino también un destino que elijan los chicos.

Salinas destacó que esta iniciativa es una forma de retribuir al pueblo que lo vio nacer: "Particularmente estoy muy feliz, porque veo que por primera vez Mogna está saliendo del olvido... que los chicos puedan egresar en su tierra es una muestra de ello".

El impacto de una deuda histórica saldada

La creación de la secundaria en Mogna fue una respuesta a años de reclamos visibilizados por DIARIO HUARPE, que en febrero de 2025 publicó un informe especial sobre las carencias de la zona. Antes de esta inauguración, los jóvenes enfrentaban la disyuntiva de migrar a otras ciudades, con el costo económico y emocional que eso implicaba, o abandonar su formación.

"Para irse a otro lugar hay que tener una buena espalda para bancar alquiler y alimentos; hoy que lo tienen en el pueblo, habrá un cambio grande", reflexionó Salinas.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, había señalado durante la inauguración que el objetivo era asegurar la equidad educativa en las zonas rurales. Hoy, con Aldana, Paula y Uriel a punto de recibir sus diplomas, esas palabras se traducen en hechos concretos que prometen transformar el perfil socioeconómico de Mogna, preparando a sus jóvenes como emprendedores y embajadores de su propio territorio a través de su formación en turismo.

El pueblo, que cada 4 de diciembre se reúne masivamente, tiene este año un motivo adicional para celebrar: sus primeros hijos con título secundario obtenido sin haber tenido que decir adiós a su tierra.