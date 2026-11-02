A una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, las expectativas crecen entre los fieles de San Juan, que se preparan para participar de las celebraciones. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, monseñor Gustavo Larrazábal, expresó a DIARIO HUARPE su deseo de que la visita traiga "un mensaje de esperanza, fortaleza, paz y reconciliación". Además, reveló qué temas de la Iglesia sanjuanina ya conoce el Pontífice y cómo se organizarán las actividades en la provincia.

"Ni bien se supo la noticia hubo mucha expectativa. Necesitamos recuperar la paz y la amistad social, una expresión que le gustaba mucho al Papa Francisco", expresó Larrazábal sobre el entusiasmo que despertó la llegada del Pontífice.

El religioso destacó que la visita representa un acontecimiento especial para los fieles, teniendo en cuenta que pasaron 39 años desde la última visita de un Papa a la Argentina, cuando Juan Pablo II llegó al país en 1987.

Los tres obispos de San Juan acompañarán al Papa

En cuanto a la agenda, Larrazábal confirmó que los tres obispos de San Juan viajarán a Buenos Aires para reunirse con las demás autoridades de la Iglesia argentina y acompañar al Santo Padre durante su recorrido por el país. La comitiva estará integrada por el arzobispo Jorge Lozano y los obispos auxiliares Mario Robles y Gustavo Larrazábal.

Además, monseñor explicó que los obispos fueron invitados especialmente a participar de las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, tanto de las celebraciones multitudinarias como de los encuentros más reducidos.

Durante la visita, las autoridades eclesiásticas esperan poder transmitirle al Papa algunas inquietudes de la comunidad. Sin embargo, Larrazábal aclaró que los espacios para mantener conversaciones individuales serán limitados debido a la extensa agenda del Pontífice y a la participación de representantes de más de 70 diócesis argentinas. "La idea principal es que se lleve una visión general de cómo anda la Iglesia en Argentina", destacó.

En ese contexto, reveló que el arzobispo Jorge Lozano ya tuvo la oportunidad de mantener un encuentro personal con León XIV en Roma, pocos días antes de someterse a una intervención quirúrgica. Durante aquella audiencia, Lozano le entregó las conclusiones del tercer sínodo diocesano y le explicó cómo se encuentra la comunidad sanjuanina. Según relató Larrazábal, el Pontífice se mostró particularmente interesado en el seminario y las vocaciones sacerdotales.

Cómo se preparan los sanjuaninos para recibir a León XIV

La expectativa también se refleja en la organización de viajes desde distintas parroquias de la provincia. "Ciertamente va una delegación importante de acá de San Juan. Son varias parroquias que se han ido preparando y ya tienen alquilados micros; hay mucha expectativa", aseguró Larrazábal. Se estima que más de 7.000 sanjuaninos viajarán para participar de las celebraciones por la llegada del papa León XIV, en un operativo que contempla la salida de más de 70 colectivos desde la provincia.

Para quienes no puedan viajar, la Iglesia local prepara actividades especiales. Larrazábal adelantó que está prevista una vigilia durante la noche del martes 10 de noviembre y una transmisión en pantalla gigante de la misa que León XIV presidirá en Luján el miércoles 11, alrededor de las 10.

La actividad se desarrollará en la Catedral de San Juan, donde los fieles podrán seguir la celebración y participar de la comunión como signo de unidad con el Papa y la Iglesia.

La agenda del Papa en Argentina

Según la agenda prevista, León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay. El lunes 9 presidirá una celebración multitudinaria en Buenos Aires, mientras que el martes 10 se trasladará a Córdoba para encabezar una misa y mantener encuentros con representantes de la Iglesia.

Finalmente, el miércoles 11 participará de una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de continuar su gira hacia Perú.

En medio de las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país, Larrazábal manifestó su deseo de que la visita papal permita fortalecer los vínculos entre los argentinos. "Espero que la llegada del sucesor del apóstol Pedro nos traiga un mensaje de esperanza, fortaleza, paz y reconciliación", sostuvo.