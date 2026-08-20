La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció que durante 2025 los suicidios dentro de las Fuerzas de Seguridad aumentaron un 30% respecto de 2024. La funcionaria aseguró que la situación genera preocupación y señaló al endeudamiento de los efectivos como uno de los factores que atraviesan la problemática.

“Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024”, sostuvo Monteoliva durante una entrevista radial.

La ministra aclaró que el fenómeno no se limita a las fuerzas federales y sostuvo que los casos también aumentaron en el conjunto de la sociedad argentina. En ese sentido, comparó los registros actuales con los de hace una década y aseguró que se pasó de alrededor de 2.300 suicidios anuales a más de 5.000.

Ante este escenario, Monteoliva indicó que el Ministerio realizó un análisis de la situación y reforzó las políticas de acompañamiento destinadas a los efectivos. “Hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo”, explicó.

La funcionaria también puso el foco en las dificultades económicas que atraviesa parte del personal. Según reconoció, existen casos de endeudamiento tanto formal como informal dentro de las Fuerzas, una situación sobre la que la cartera de Seguridad busca intervenir mediante distintas herramientas.

“Tenemos niveles de endeudamiento, muchas veces formales e informales al interior de la fuerza”, señaló Monteoliva. En ese marco, explicó que se trabaja en medidas vinculadas con la asistencia y la educación financiera para ayudar a los integrantes de las fuerzas a ordenar su situación económica.

Además, mencionó las capellanías como uno de los espacios de escucha directa disponibles para el personal y remarcó que la salud mental forma parte de las políticas de bienestar que impulsa el Ministerio.

Las declaraciones de Monteoliva volvieron a poner en agenda la situación que atraviesan los integrantes de las fuerzas federales y la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y acompañamiento frente al crecimiento de los casos.