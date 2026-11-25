Franco Montes, candidato de la Lista 1 al Consejo de la Magistratura, planteó una serie de modificaciones para transparentar la selección de jueces en San Juan. A horas de la elección provincial en la que los abogados definirán quiénes serán sus representantes durante los próximos cuatro años, sostuvo que el organismo necesita incorporar criterios objetivos para evaluar a los postulantes y garantizar que la idoneidad sea el principal parámetro para acceder a la Magistratura.

"El Consejo de la Magistratura necesita un salto de calidad institucional", afirmó Montes durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV. En ese sentido, explicó que su propuesta no pasa por cambiar nombres dentro del organismo, sino por modificar los mecanismos de evaluación de quienes aspiran a ocupar cargos judiciales.

"Se necesita establecer parámetros objetivos que permitan determinar un orden de mérito en función de un criterio rector, que es la idoneidad", señaló. Para conseguirlo, propuso mantener los concursos de antecedentes que ya están previstos, pero incorporar también un examen escrito que permita establecer una clasificación entre los candidatos.

El candidato explicó que para avanzar con esa iniciativa será necesario impulsar una reforma de la reglamentación interna del Consejo. "Si los colegas nos dan el apoyo y la oportunidad de representarlos, por supuesto que vamos a trabajar en ese sentido", aseguró.

Consultado sobre la posibilidad de recuperar la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2003 y actualmente suspendida, Montes consideró que también podría ser un camino para mejorar el funcionamiento del organismo. Sin embargo, marcó los límites de lo que puede prometer desde su eventual función como consejero.

"Esa sería una vía, pero en esta elección no se eligen legisladores. Entonces, yo no puedo comprometerme a gestionar algo que es extrapoder", explicó. En cambio, remarcó que los consejeros sí tienen atribuciones para modificar o redactar un reglamento que incorpore los criterios de evaluación que propone.

También advirtió que los representantes de los abogados son solamente dos de los cinco integrantes del Consejo, por lo que cualquier modificación requiere acuerdos con el resto de los miembros. "Esto es una cuestión de obligación de medios y no de resultados", aclaró. Y agregó: "Hay que trabajar y consensuar un proyecto en común. Acá no se trata de imponer".

La respuesta a las críticas por su cercanía con el oficialismo

Otro de los puntos de la entrevista estuvo relacionado con los cuestionamientos sobre su presunta vinculación con el oficialismo provincial. Montes reconoció que pertenece al oficialismo del Foro de Abogados, pero rechazó que esa pertenencia implique un compromiso político con el Gobierno de San Juan.

"Pertenezco al oficialismo del foro, por supuesto. Pero no tiene vinculación una cosa con la otra. Está una elección de los abogados donde nosotros enarbolamos que nuestro único compromiso es con la representación de los colegas, sin distinción partidaria alguna", respondió.

En esa línea, sostuvo que su campaña se concentró en presentar propuestas y evitó los cuestionamientos personales hacia otros candidatos. "No tenemos necesidad ni va con nuestros valores hacer una campaña negativa ni injuriante hacia ninguna parte", afirmó.

También rechazó que su trabajo como abogado penalista y la defensa de uno de los involucrados en la causa del acueducto tengan relación con su candidatura. "Una cosa es el trabajo profesional donde yo me dedico al derecho penal y no tiene absolutamente nada que ver una defensa en una causa en particular con esta participación", explicó.

Finalmente, Montes vinculó su propuesta con la necesidad de recuperar la confianza social en la Justicia. Consideró que los poderes del Estado atraviesan una etapa de descrédito y que mejorar los mecanismos de selección de magistrados puede contribuir a revertir esa situación.

"Tenemos la oportunidad de dar un paso para mejorar la calidad institucional de la Justicia, transparentando y estableciendo criterios objetivos de idoneidad para elegir a los magistrados", concluyó.

La elección se realizará este miércoles 25 de noviembre, de 8 a 16, en el Foro de Abogados. También habrá una mesa de votación en Jáchal.

Textuales

Franco Montes / Candidato Lista 1 al Consejo de la Magistratura