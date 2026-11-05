Gonzalo Montiel recibiría tres fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca. La decisión del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sería publicada este jueves 5 de noviembre, según informó TyC Sports.

El lateral derecho fue expulsado por “juego brusco grave” tras una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. De confirmarse el castigo, se perdería el partido ante Aldosivi, los octavos de final del Torneo Clausura y el encuentro siguiente, correspondiente a los cuartos de final o al Apertura 2027, salvo que haya una amnistía.

La bronca en Núñez

En River ya esperaban una sanción importante, luego de que el presidente Stéfano Di Carlo confirmara que el club había pedido formalmente que el árbitro Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo. La preocupación también está vinculada con la comparación que hacen desde Núñez con una infracción similar de Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada, que no recibió la misma sanción.

Mientras se espera el fallo oficial, el uruguayo Giovanni González jugará ante Aldosivi y se prepara para ocupar el lateral derecho en los octavos de final. Hasta el momento, el futbolista disputó seis partidos con la camiseta de River y fue titular en dos oportunidades.

Por otra parte, Lucas Martínez Quarta recibiría una fecha de suspensión por una falta que impidió una oportunidad manifiesta de gol. El defensor podría volver para los octavos de final, aunque su lugar en el equipo no está asegurado y Lautaro Rivero aparece como una alternativa.