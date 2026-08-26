El Gobierno de San Juan busca transformar la viticultura provincial a partir de una estrategia que apunta a diversificar la producción, incorporar nuevas variedades y recuperar mercados internacionales. El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, explicó que el objetivo es dejar atrás la dependencia del vino y volver a posicionar a la uva sanjuanina en segmentos de mayor demanda. “Nosotros no hablamos de vitivinicultura, siempre hablamos de viticultura”, sostuvo Moreno al explicar la estrategia oficial.

Uno de los ejes centrales es la reconversión de la uva de mesa. Moreno señaló que San Juan "llegó a exportar más de 100 millones de kilos de uva en fresco en 2008 y actualmente ese volumen cayó a 2 y 2,5 millones de kilos", expresó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV. Para revertir esa situación, la provincia inició un proceso para incorporar variedades desarrolladas por empresas de genética internacionales.

Según explicó, las nuevas variedades son las que actualmente demanda el consumidor mundial, principalmente por sus características, mayor rendimiento y ausencia de semillas. El funcionario detalló además que la uva sanjuanina puede venderse aproximadamente a la mitad del precio de las variedades provenientes de Brasil, Chile o Perú, no necesariamente por una diferencia de calidad, sino por el tipo de genética utilizada.

El Gobierno trabaja con empresas de genética para incorporar plantas que tienen royalty y requieren autorización para su multiplicación. A su vez, se articula con Senasa e Inase para establecer los procedimientos sanitarios y las cuarentenas necesarias. Moreno estimó que las primeras plantas podrían comenzar a producir aproximadamente dos años y medio después de su incorporación, por lo que el proceso de reconversión será gradual.

La estrategia también contempla fortalecer la producción de pasas. San Juan busca ampliar las variedades disponibles y desarrollar nuevos clones mediante multiplicación en el laboratorio provincial. El objetivo es mejorar los rendimientos y reducir la dependencia del mercado brasileño, además de aumentar la presencia en Estados Unidos y Europa.

En el caso del jugo de uva, el funcionario puso el foco en un proyecto de ley nacional que busca permitir la utilización de jugos naturales para edulcorar bebidas alcohólicas. Moreno afirmó que la iniciativa podría generar un nuevo mercado para la producción sanjuanina y estimó que el volumen destinado a este uso podría crecer alrededor de un 30% respecto de lo que actualmente se exporta.

Para el vino, la estrategia será diferente. Ante la caída del consumo mundial, la provincia busca apuntar a nichos específicos, potenciar la comercialización y desarrollar el enoturismo. En ese sentido, Moreno destacó el potencial de los valles sanjuaninos y la iniciativa San Juan Vinos de Valle.

Todo el proceso está integrado en el plan Viticultura 360, que, según explicó Moreno, busca que las necesidades surjan de los propios productores para garantizar que las políticas tengan continuidad más allá de los cambios de gobierno. El funcionario remarcó además la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre productores, bodegas, exportadores, viveros, ingenieros y el Estado.

La estrategia oficial también incorpora financiamiento y tecnificación. La provincia mantiene líneas de crédito para riego, reconversión energética, fertilizantes y productos fitosanitarios, con el objetivo de reducir costos y facilitar inversiones en las explotaciones.

Para Moreno, la recuperación de la viticultura puede además complementar el crecimiento minero de San Juan. La llegada de inversiones y empresas internacionales, sostuvo, puede generar un movimiento económico y de empleo que se extienda hacia otros sectores productivos.

“El objetivo es armar bases sólidas de construcción de lo que se viene”, resumió el funcionario. La apuesta del Gobierno apunta así a que la uva deje de depender de un único destino y se transforme en una producción diversificada, tecnológica y con mayor capacidad de inserción en los mercados internacionales.

Textuales

Miguel Moreno / Secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria