La senadora nacional Patricia Bullrich eligió una manera particular de celebrar los resultados legislativos del oficialismo en el Senado. Este viernes 27 de noviembre publicó un video en sus redes sociales en el que se la ve caminando por los pasillos del Congreso, con anteojos de sol negros y al ritmo de "Coolo", el tema de Illya Kuryaki and the Valderramas.

"Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar", escribió la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) junto a la publicación, que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

En las imágenes, Bullrich aparece caminando al ritmo de la música, se acomoda los anteojos y luego se da vuelta para lanzar un beso a la cámara. El registro fue compartido después de una extensa jornada parlamentaria en la que el Gobierno de Javier Milei consiguió resultados favorables para su agenda legislativa.

Uno de los principales avances fue la aprobación de la reforma electoral que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos, por lo que consiguió media sanción y deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Además, el Senado aprobó la Ley de Prevención de la Ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea, con 72 votos afirmativos. También avanzó una iniciativa complementaria contra el juego ilegal, que reunió 71 votos a favor.

Bullrich tuvo un papel central en las negociaciones parlamentarias para conseguir los respaldos necesarios y garantizar el avance de los proyectos impulsados por el oficialismo.