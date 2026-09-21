Después de varias semanas de negociación, el gremio de Camioneros que conduce Hugo Moyano cerró una nueva actualización salarial para los trabajadores del sector. El acuerdo establece una suba total del 9,9%, que se aplicará en seis tramos entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, con incrementos mensuales que en ningún caso superan el 2%.

El entendimiento fue alcanzado con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). La Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), en tanto, no participó de la negociación.

La paritaria todavía no fue homologada por el Ministerio de Capital Humano y contempla una actualización escalonada que quedó alineada con los parámetros que el Gobierno nacional venía planteando para las negociaciones salariales.

El primer aumento corresponde a septiembre y será del 1,8%. Luego habrá una suba del 1,7% en octubre, otro 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero.

De esta manera, Camioneros cerró una pauta que se mantiene por debajo del 2% mensual durante todo el período acordado, aunque el impacto final sobre los ingresos de los trabajadores también estará determinado por las sumas fijas y los adicionales incluidos en el entendimiento.

Sumas fijas y un bono anual

Además de los porcentajes salariales, el acuerdo contempla pagos complementarios para determinados meses. En septiembre, los trabajadores alcanzados por la paritaria recibirán una suma fija no remunerativa de $18.000.

A partir de enero de 2027 comenzará también el pago de un bono anual de $1.200.000, que se abonará en cuatro cuotas de $300.000 cada una.

El entendimiento incorpora, además, adicionales específicos según la rama de actividad. Para los trabajadores de camiones de caudales se estableció un aumento del 20% sobre los valores correspondientes a viáticos y comida, que se aplicará en dos etapas: 10% en septiembre y 10% en enero.

Para esa rama y para los trabajadores de Logística y Transportes de Clearing y Carga Postal también se acordó un reconocimiento vinculado al presentismo y la puntualidad.

El beneficio se extiende a quienes se desempeñan en el transporte de residuos patológicos y residuos industriales especiales. En este caso, además, los peones especializados que trabajen como acompañantes de choferes recibirán un adicional equivalente al 8% del sueldo básico.

También sube el aporte a la obra social

La paritaria incluyó una modificación en la contribución patronal extraordinaria destinada a la obra social de Camioneros. El monto mensual por trabajador pasará de $25.000 a $29.000.

Así, el acuerdo combina una pauta salarial escalonada del 9,9% hasta febrero con sumas fijas, un bono anual y adicionales por distintas ramas de actividad. La aplicación definitiva de lo pactado quedará sujeta a la homologación del Ministerio de Capital Humano.