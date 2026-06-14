Mundial 2026: crece el malestar por entradas que superan los USD 1.400

La ilusión de acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 comenzó a chocar con una realidad que genera cada vez más enojo entre los hinchas: el precio de las entradas.

En distintos grupos de fanáticos, redes sociales y comunidades de viajeros comenzó a crecer un fuerte malestar por los valores que se están observando para algunos partidos de la fase inicial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En varios casos, los tickets para ubicaciones preferenciales o con alta demanda superan los 1.400 dólares, cifras que para muchos aficionados resultan imposibles de afrontar.

La comparación con la última Copa América es inevitable. Muchos seguidores recuerdan que durante el certamen continental disputado en Estados Unidos fue posible conseguir entradas para varios encuentros por valores inferiores a los 500 dólares, incluso en instancias importantes. Esa diferencia alimentó las críticas y abrió el debate sobre el proceso de comercialización implementado para la Copa del Mundo.

En ese contexto comenzó a tomar fuerza una especie de campaña informal entre hinchas argentinos y de otras selecciones. La consigna es simple: evitar la compra inmediata de entradas con la expectativa de que la demanda no convalide los precios actuales y obligue a una reducción de valores más cerca de los partidos.

La estrategia encuentra respaldo en algunos antecedentes recientes. Medios internacionales informaron que la FIFA recibió cuestionamientos por la utilización de sistemas de precios dinámicos y por el fuerte incremento registrado en determinados encuentros del Mundial. Incluso hubo críticas de asociaciones de aficionados europeas que consideraron que los valores alejaban a los simpatizantes tradicionales de los estadios.

Las preocupaciones no son exclusivas de Argentina. En los primeros días del torneo también aparecieron reportes sobre sectores con asientos vacíos en algunos encuentros, fenómeno que varios analistas vincularon con los altos costos de las localidades. Mientras algunas entradas generales rondaban los 400 dólares, determinados paquetes premium llegaban a varios miles de dólares.

Para los argentinos, además, el gasto no se limita al boleto. A la entrada hay que sumarle pasajes aéreos, alojamiento, transporte interno, alimentación y seguros de viaje. El costo total para seguir a la Selección durante la fase de grupos puede transformarse en una cifra difícil de alcanzar incluso para quienes vienen ahorrando desde hace años.

Por ahora, la expectativa de miles de hinchas está puesta en una posible corrección de precios a medida que avance el proceso de venta. Mientras tanto, el debate sigue creciendo: ¿el Mundial más grande de la historia también se convertirá en el más inaccesible para los fanáticos?