Al Mundial del Centenario le faltan menos de cuatro años, y en Buenos Aires la cuenta regresiva ya se nota en las grúas que rodean el estadio de River.

El Monumental ampliará su capacidad a 101.000 personas y la Conmebol analiza cambios en las Eliminatorias.

La Selección Argentina jugará su primer partido del Mundial 2030 en el estadio Monumental de Buenos Aires. Será uno de los tres encuentros que abrirán la Copa del Centenario, junto con los de Montevideo y Asunción. El torneo también podrá seguirse desde las aplicaciones móviles de las casas de apuestas, como la 1xbet app. Allí se publican resultados y estadísticas en tiempo real. Para cada partido, estas plataformas suelen ofrecer resultado final, doble oportunidad, total de goles, hándicap y ambos equipos marcan. También figuran las apuestas en vivo y las de largo plazo, como el campeón del torneo o el goleador.

Mientras River avanza con la ampliación de su estadio, la Conmebol analiza cómo reorganizar las Eliminatorias. Argentina, Uruguay y Paraguay tienen la clasificación asegurada por su condición de anfitriones.

Un siglo después del primer Mundial

La primera Copa del Mundo se disputó en Uruguay en julio de 1930, con 13 selecciones. Solo cuatro equipos europeos cruzaron el Atlántico en barco para participar.

La final se jugó el 30 de julio en el estadio Centenario de Montevideo, construido para el torneo. Uruguay le ganó 4 a 2 a Argentina. Paraguay también formó parte de esa primera edición.

Argentina ganó su primer título en 1978, como local. La final ante Países Bajos se disputó en el Monumental. Después llegaron las coronas de México 1986 y Catar 2022. En julio de 2026, la Selección perdió la final de Norteamérica ante España por 1 a 0, en tiempo suplementario.

Por esa historia, la FIFA reservó un partido para cada protagonista de 1930. Uruguay recibe el encuentro inaugural como primer anfitrión y campeón. Argentina juega en Buenos Aires como primer finalista. Paraguay es sede por ser el país donde funciona la casa central de la Conmebol.

Seis países y tres continentes

La FIFA anunció el formato en octubre de 2023. El Congreso Extraordinario lo ratificó por aclamación el 11 de diciembre de 2024, como se informó en la cobertura sobre la confirmación de Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes del Mundial 2030.

España, Portugal y Marruecos organizan la mayor parte del torneo. Uruguay, Argentina y Paraguay reciben un partido cada uno en la etapa inaugural.

País Estadio Ciudad Partido Uruguay Centenario Montevideo Inaugural del Centenario Argentina Monumental Buenos Aires Primer partido de la Selección Argentina Paraguay Osvaldo Domínguez Dibb Asunción Primer partido de la Selección paraguaya España, Portugal y Marruecos Varias sedes Varias ciudades Resto de la fase de grupos y eliminación directa

Tras esos encuentros, las tres selecciones sudamericanas viajarán para continuar la fase de grupos en las sedes de Europa y África.

El Monumental, en obra hasta 2029

El estadio de River fue inaugurado en 1938 y es el de mayor capacidad del país. En una primera etapa de reformas se retiró la pista de atletismo. Con ese cambio, la capacidad llegó a 85.018 espectadores.

En enero de 2026, el presidente del club, Stefano Di Carlo, presentó el proyecto de ampliación y techado. Las obras comenzaron en mayo, durante la pausa del fútbol local por el Mundial 2026. River estima finalizarlas a mediados de 2029.

Según los detalles difundidos sobre la ampliación y el techado del Monumental, el proyecto incluye:

una nueva bandeja con alrededor de 16.000 ubicaciones;

una capacidad total de 101.000 personas;

un techo integral sobre todas las tribunas;

una fachada con muro cortina y revestimientos de aluminio;

pantallas, palcos, ascensores y nuevos sectores gastronómicos.

"Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo", afirmó Di Carlo durante la presentación.

En los partidos organizados por la FIFA, una parte del aforo se destina a prensa, hospitalidad y seguridad. Por eso, el público del encuentro podría ser menor a la capacidad total del estadio.

Un mes de celebración en cada sede

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anticipó un mes de celebración en cada uno de los tres países sede. La organización deberá contemplar accesos, transporte, seguridad y alojamiento para los visitantes.

Cuando se confirmó la sede, surgieron propuestas para llevar el partido a Córdoba, Santiago del Estero o Mendoza. La Conmebol presentó finalmente al Monumental como escenario argentino del Mundial.

San Juan y la Selección

San Juan no tendrá partidos del Mundial 2030, aunque mantiene un vínculo con la Selección. El estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, se inauguró el 16 de marzo de 2011 con un amistoso. Esa noche, Argentina le ganó 4 a 1 a Venezuela.

El 15 de noviembre de 2016, por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, la Selección venció 3 a 0 a Colombia en ese estadio. El 16 de noviembre de 2021 empató 0 a 0 con Brasil. Ese resultado le aseguró la clasificación a Catar 2022.

Eliminatorias: siete selecciones por los cupos

La FIFA confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán clasificación automática con plazas de la cuota sudamericana. Es la primera vez que tres selecciones de la Conmebol acceden al Mundial por esa vía.

A fines de 2025, Domínguez propuso a la FIFA un Mundial con 64 selecciones. Hasta ahora, el torneo mantiene el formato de 48 equipos.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, adelantó que las siete selecciones restantes disputarían tres plazas directas y una de repechaje. También indicó que las Eliminatorias comenzarían en marzo de 2027.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, señaló que la Conmebol prepara un esquema similar a una Liga de Naciones. El formato definitivo todavía no fue oficializado.

Aspecto Eliminatorias 2026 Eliminatorias 2030 (según lo anticipado por dirigentes) Selecciones que compiten por cupos 10 7 Plazas directas 6 3 Repechaje intercontinental 1 1 Clasificados como anfitriones Ninguno Argentina, Uruguay y Paraguay Inicio Septiembre de 2023 Marzo de 2027

Las siete selecciones que buscarán su lugar son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Entre los puntos pendientes figuran:

el formato final de la competencia;

la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay en el calendario;

las fechas de inicio y cierre;

la cantidad de selecciones del Mundial, hoy fijada en 48.

Las apuestas deportivas, con un nuevo marco legal

El Mundial 2030 llegará con un escenario distinto para las apuestas en línea en el país. El 26 de noviembre, el Senado sancionó por unanimidad la ley que regula el juego y las apuestas en línea. La norma quedó a la espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Entre sus disposiciones principales figuran:

la prohibición de acceso a menores de 18 años;

la validación de identidad mediante biometría facial vinculada al Renaper;

la prohibición de usar tarjetas de crédito para apostar;

la creación de un registro nacional de autoexclusión;

restricciones a la publicidad, los patrocinios y los bonos de bienvenida.

El nuevo marco fija reglas para todos los operadores de apuestas en línea, incluidas plataformas como 1xbet en Argentina. Para quien apuesta desde una 1xbet casa de apuestas vía móvil para jugadores de Argentina o desde cualquier otra aplicación, la regla básica no cambia: hacerlo solo siendo mayor de edad, con montos definidos de antemano y dentro de lo que permite la ley.

Hitos rumbo a 2030

El recorrido hasta el partido en el Monumental incluye estas fechas: