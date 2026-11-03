La Municipalidad de Jáchal continúa fortaleciendo las oportunidades de capacitación para sus vecinos tras concretar un acuerdo de trabajo conjunto con la Escuela de Oficios y Educación Profesional de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El convenio tiene como propósito principal impulsar nuevas propuestas académicas y de capacitación laboral orientadas a responder a las necesidades productivas y al desarrollo local de la región.

La firma oficial de la alianza institucional contó con la presencia del rector de la casa de altos estudios, Tadeo Berenguer, junto a diversas autoridades universitarias, y fue respaldada por el intendente municipal, Dr. Matías Espejo.

Desde la comuna destacaron que la iniciativa busca afianzar los lazos con instituciones de prestigio para promover la inclusión educativa y dotar a los habitantes de herramientas clave para su inserción en el mercado de trabajo.

Nuevos trayectos formativos

Entre las primeras alternativas académicas confirmadas dentro de este esquema de colaboración se destaca el trayecto formativo vinculado a Guía de Montaña. Esta opción responde al potencial estratégico de Jáchal, buscando capacitar y certificar a profesionales en una actividad clave para el turismo y la economía de la zona, con el respaldo técnico y pedagógico de la Secretaría de Extensión de la UNSJ.

Desde el municipio subrayaron que la capacitación continua y el acceso al conocimiento representan los pilares fundamentales para el crecimiento personal de los ciudadanos y el progreso integral de toda la comunidad jachallera.

Vinculación entre la universidad y el territorio

En el marco de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), hubo otras iniciativas que vinculan la investigación con demandas concretas de la sociedad, las comunidades y los organismos públicos.

Las actas corresponden a dos proyectos con objetivos diferentes: uno orientado al reconocimiento y la revalorización geológica y paleontológica del área natural protegida de La Ciénaga de Huaco, y otro destinado a evaluar la incidencia del puma en la fauna autóctona y en la ganadería de subsistencia de pobladores de la zona.

El decano de la FCEFN, Jorge Castro, destacó la continuidad del vínculo entre la Universidad y el departamento norteño. “Seguramente vamos a tener más iniciativas con la Intendencia, con el municipio de Jáchal, como así también con otros de la provincia de San Juan que ya lo estamos haciendo. Pero con Jáchal tiene un gusto muy particular porque la sede de la Universidad en Jáchal tuvo la primera carrera que se dictó: la Tecnicatura en Exploración Geológica, proveniente de la Facultad de Ciencias Exactas”, señaló.

En ese sentido, afirmó que las dos actas complementarias “no hacen nada más que afirmar el compromiso que tiene la Universidad y, en particular, la Facultad de Ciencias Exactas con este gran departamento del norte”.

Expresiones institucionales

Por su parte, el intendente de Jáchal, Matías Espejo, valoró la posibilidad de articular el conocimiento científico con las necesidades del territorio y la participación de las comunidades. “Para nosotros la academia es fundamental, el involucramiento, el federalismo que la misma tiene, la territorialidad y la posibilidad fundamental de no solo construcción de conocimiento en el claustro, sino también del involucramiento de nuestras comunidades en esos saberes ancestrales, en esos conocimientos empíricos que la Universidad permite agregarle tecnicismo y profesionalismo”, expresó.

Espejo explicó que uno de los acuerdos aborda el patrimonio geológico y paleontológico de La Ciénaga, con el objetivo de avanzar en su puesta en valor y promover la participación comunitaria en el reconocimiento y la protección de los recursos naturales. El otro se enfoca en estudiar la incidencia del puma en el entorno natural y su impacto en la ganadería de pequeña escala, una actividad que constituye el sustento y el modo de vida de numerosas familias de la zona.

La Ciénaga de Huaco

La investigadora de la UNSJ, Jimena Trotteyn, explicó que el proyecto de reconocimiento y revalorización geológica y paleontológica de La Ciénaga de Huaco surgió a partir de demandas concretas de distintas instituciones de Jáchal.

En este caso, las entidades demandantes son el Municipio de Jáchal, la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Turismo del departamento. Cada una planteó necesidades vinculadas con la gestión del área protegida y el aprovechamiento responsable de su patrimonio natural.

“Estas instituciones nos piden a nosotros una herramienta y, a partir de ello, los investigadores generamos conocimientos científicos que ellos precisen”, explicó Trotteyn.

La investigadora destacó que esta modalidad de trabajo implica una relación directa con la comunidad desde el inicio del proyecto: “Nuestra primera campaña fue ir a charlar con la comunidad de Jáchal. Después nos metimos al campo y buscamos fósiles, pero primero conversamos con ellos y los invitamos a involucrarse”.

Entre los objetivos se encuentra aportar información geológica y paleontológica para la elaboración de un futuro plan de manejo del área natural protegida, además de identificar puntos de interés paisajístico y científico que permitan diseñar un sendero interpretativo para el turismo.

Estudiar la incidencia del puma

La segunda acta complementaria está vinculada con un proyecto dirigido por el investigador de la UNSJ, Flavio Cappa, que busca cuantificar la depredación de ganado atribuida al puma y generar información para comprender su impacto en la ganadería de subsistencia de Jáchal.

Cappa señaló que la iniciativa retoma una línea de trabajo desarrollada durante los últimos tres años en la zona de Valle Fértil y amplía el abordaje hacia el área de influencia de Huaco, en Jáchal.

“El problema es real y muy importante, pero no hay cuantificación, o sea, no hay cantidades, no hay zonas, entonces a lo que vamos es a certificar”, explicó el investigador al referirse a la necesidad de producir datos que permitan dimensionar la situación.

Durante el primer año, el equipo prevé trabajar con aplicaciones para celulares y un número específico de WhatsApp, a través de los cuales las personas dedicadas a la ganadería podrán informar los eventos registrados, enviar fotografías y compartir coordenadas geográficas.

El propósito es aportar información para que el Municipio pueda evaluar medidas que contemplen tanto la protección de la producción de las familias como la conservación de la fauna silvestre.