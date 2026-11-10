El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, participará este miércoles 11 de noviembre de la misa que presidirá el papa León XIV en la ciudad bonaerense de Luján. El jefe comunal recibió una invitación especial del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para formar parte de la celebración religiosa.

La ceremonia está prevista para las 10 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se espera una convocatoria multitudinaria de fieles y peregrinos provenientes de distintos puntos del país, que se reunirán para compartir un encuentro de fe, esperanza y unidad.

La invitación de Axel Kicillof

La presencia de Munisaga tendrá carácter institucional, ya que representará al departamento de Rawson y a la provincia de San Juan en un acontecimiento de alcance nacional e internacional. La jornada también reunirá a autoridades de distintos niveles de gobierno y representantes de la Iglesia.

El intendente fue convocado por el gobernador bonaerense para participar de una celebración que tendrá una especial trascendencia religiosa y espiritual para millones de argentinos. De esta manera, Rawson tendrá representación en uno de los encuentros centrales de la agenda del Papa en el país.

El cierre de la visita apostólica a la Argentina

La misa en Luján marcará el cierre de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, antes de que continúe su viaje hacia Perú. La celebración estará atravesada por un mensaje de paz, fraternidad y esperanza para la comunidad.

La participación de Munisaga permitirá que el departamento sanjuanino forme parte de esta convocatoria multitudinaria. El encuentro frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján quedará marcado por su significado religioso y espiritual para los fieles argentinos.