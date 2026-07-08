El influencer estadounidense Connor Murphy, reconocido por sus contenidos sobre fitness, musculación y autoimagen masculina, murió a los 32 años tras ahogarse en un lago de Tailandia. El hecho ocurrió en la provincia de Samut Prakan, al sur de Bangkok, mientras era perseguido por la Policía local, según informaron medios de ese país.

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, Murphy regresó en taxi a la urbanización donde vivía desde hacía dos meses. Al llegar, intentó subir a un vehículo que no era el suyo, lo que derivó en una discusión con el personal de seguridad del complejo residencial.

Cuando efectivos policiales arribaron al lugar, el influencer escapó corriendo, ingresó a un lago de unos 10 metros de profundidad y comenzó a nadar. Según los reportes, poco después se agotó y desapareció bajo el agua.

Equipos de rescate de la Fundación Poh Teck Tung realizaron un operativo de búsqueda y encontraron el cuerpo a unos 20 metros de la orilla, tras aproximadamente 30 minutos de trabajo.

Las autoridades informaron que no detectaron signos de violencia y establecieron que la causa de muerte fue el ahogamiento. No obstante, la investigación continúa abierta.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en el vehículo de Murphy dos jeringas sin usar y pastillas blancas que aún no fueron identificadas.

La pareja del influencer declaró ante la prensa local que nunca observó que consumiera drogas ni había notado conductas fuera de lo habitual. Sin embargo, también señaló que en la vivienda alquilada había daños materiales y manchas de pintura en distintas paredes.

Murphy contaba con más de 2,36 millones de suscriptores en YouTube y una amplia comunidad en Instagram. En sus redes sociales compartía rutinas de entrenamiento, consejos sobre musculación y contenido relacionado con el looksmaxxing, una tendencia que promueve prácticas para mejorar la apariencia física mediante cambios en el estilo de vida, la imagen personal y el estado físico.

Su última publicación en YouTube había sido difundida seis días antes de su muerte. En el video afirmaba que estaba "absorbiendo el espíritu de Elon". Semanas antes también había compartido imágenes desde la vivienda donde residía, con vistas al mismo lago en el que ocurrió el hecho.

La Embajada de Estados Unidos en Tailandia fue notificada oficialmente sobre el fallecimiento del influencer.