El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su alcance a proyectos de infraestructura ferroviaria, en una medida que apunta a preparar el sistema de transporte para el despegue de la minería en el país. La medida quedó establecida mediante el Decreto 748/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y modifica disposiciones del Decreto 749/2024, que reglamentó el régimen creado por la Ley de Bases.

La nueva reglamentación establece que, dentro de la infraestructura ferroviaria, el concepto de construcción comprende no solo el desarrollo de nuevas instalaciones, sino también la renovación, sustitución, transformación y desarrollo de infraestructura existente. Entre las obras contempladas se encuentran la construcción de nuevas trazas, duplicación y renovación de vías y rehabilitación de ramales que actualmente no se encuentran operativos.

También quedan incluidas intervenciones integrales sobre puentes, alcantarillas y otras estructuras ferroviarias, además de sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía directamente asociados con la infraestructura. El alcance incorpora asimismo proyectos de electrificación de trazas, sistemas de protección activa en pasos a nivel y cruces a distinto nivel.

La logística minera como eje

La modificación no se limita a las vías y estructuras ferroviarias. El nuevo esquema contempla infraestructura directamente relacionada con el transporte ferroviario de cargas, como nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y transferencia de cargas, además de playas destinadas a maniobras, intercambio y clasificación. La incorporación de estas instalaciones busca contemplar dentro del régimen las obras que forman parte de manera directa de la cadena logística asociada al transporte ferroviario, un eslabón clave para que el cobre sanjuanino llegue a los puertos de exportación.

Lo que queda afuera

La nueva reglamentación establece una diferencia entre las obras de transformación o ampliación y las tareas habituales de conservación. Por ese motivo, las tareas de simple mantenimiento no quedan comprendidas dentro del concepto de construcción utilizado para determinar el acceso al RIGI. El criterio busca concentrar los beneficios del régimen en inversiones que impliquen una modificación sustancial o un aumento de la capacidad de transporte de la infraestructura ferroviaria.

Un paso necesario para la minería

La modificación se produce en un contexto donde el sistema ferroviario argentino atraviesa un proceso de renovación de infraestructura y mientras el Gobierno avanza con la licitación para privatizar el Belgrano Cargas, una de las líneas que podría ser clave para el transporte de minerales. Para San Juan, el desarrollo de corredores ferroviarios es una condición necesaria para que los proyectos cupríferos puedan alcanzar su máximo potencial, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad de las exportaciones.