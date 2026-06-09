Nación derogó definitivamente Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados

El Gobierno nacional avanzó con la eliminación de 58 reglamentaciones vinculadas al comercio interno con el fin de agilizar la relación entre las empresas y los usuarios. Estas disposiciones, creadas principalmente entre 2022 y 2023, incluían el soporte legal de planes masivos como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados.

Desde la cartera oficial explicaron que esta decisión forma parte de un plan mayor de desregulación iniciado al comienzo de la gestión. En este sentido, fuentes oficiales destacaron que "Desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual. A la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado".

La medida, instrumentada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, impactó directamente sobre 30 normativas de financiamiento. El Ejecutivo argumentó que la no renovación de estos programas "se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital; por lo que resulta imperativo proceder a la derogación de toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada en función de dichos programas". Cabe destacar que Cuota Simple, que permitía pagos en tres y seis meses, finalizó en junio 2025 sin prórroga.

Asimismo, el paquete de derogaciones alcanzó a 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y a cuatro reglas que obligaban a colegios privados a informar sus cuotas de manera anticipada. Respecto al programa Precios Cuidados, nacido en 2014, se eliminó su normativa accesoria tras años de acuerdos en productos de primera necesidad.

Según los fundamentos de la norma, "La eliminación de normas innecesarias contribuye a una mayor claridad en el marco legal, y facilita su interpretación y aplicación por parte de los ciudadanos y los operadores jurídicos, lo que reduce la ambigüedad y la incertidumbre jurídica".

Finalmente, se derogó la Resolución 236/2021, que permitía a adolescentes de 13 a 17 años realizar reclamos de consumo, con el objetivo de unificar la atención en canales especializados.