El Gobierno designó este martes a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad, un día después de la renuncia de Alejandro Vilches. El cambio se produce mientras continúa la discusión política por las partidas y modificaciones previstas para el área en el Presupuesto 2027.

Di Liscia es contador público y presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019. Antes había ocupado cargos en el Gobierno porteño, entre ellos la Subsecretaría de Higiene Urbana y la Dirección General de Control de Gestión.

Según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, su perfil fue considerado para avanzar en una reorganización administrativa del organismo. Infobae señaló además que su nombre fue impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Secretario tendrá foco en prestaciones y control

Desde el Ministerio de Salud indicaron que la gestión buscará mejorar el acceso a las prestaciones para personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de control y ordenar la administración de los recursos.

Di Liscia también continuará con el proceso de auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral, iniciado durante la gestión anterior para detectar posibles irregularidades.

La salida de Alejandro Vilches

Vilches presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, y argumentó “razones estrictamente personales”. Su dimisión se produjo pocos días después de la presentación del Presupuesto 2027 y en medio del debate legislativo sobre cambios en las políticas de discapacidad.

A comienzos de septiembre, el entonces secretario había expuesto en la Cámara de Diputados sobre prestaciones, actualización del nomenclador y el ordenamiento del sistema de pensiones.

La experiencia de Di Liscia en IOMA

El antecedente más relevante del nuevo funcionario está en IOMA. Su designación como presidente del organismo bonaerense se formalizó en diciembre de 2017 y permaneció allí hasta su renuncia en diciembre de 2019.

Durante aquella etapa también participó de acuerdos vinculados con prestaciones y medicamentos y de convenios entre IOMA y organismos nacionales relacionados con discapacidad.

Con su llegada, la Secretaría inicia una nueva conducción en un momento atravesado por la discusión presupuestaria y por la continuidad de las auditorías sobre pensiones y prestaciones.