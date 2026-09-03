San Juan es una provincia caracterizada actualmente por el crecimiento de la minería, pero mantiene una matriz económica en la que las actividades agroalimentarias continúan ocupando un lugar central. Esa diversidad productiva es, además, uno de los ejes que el Gobierno de San Juan busca potenciar mediante acciones de acompañamiento, capacitación y asistencia a los distintos sectores agrícolas. Así lo definió el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, durante su visita a la provincia en el marco de Argoliva y la realización de la Mesa Nacional de Olivicultura.

En declaraciones a DIARIO HUARPE, el funcionario nacional destacó la diversidad de producciones que encontró durante su recorrida y fue contundente al definir la identidad productiva de la provincia. “Conceptualmente es una provincia agroalimentaria”, afirmó Iraeta.

La definición se da en un contexto en el que el Gobierno provincial busca fortalecer las economías regionales y acompañar a los diferentes actores que forman parte de la producción sanjuanina, desde las actividades históricas hasta los nuevos emprendimientos que comienzan a ganar espacio.

Una matriz que combina tradición y nuevas producciones

Para Iraeta, Argoliva representa una muestra del potencial agroalimentario que mantiene San Juan. El aceite de oliva, una de las principales actividades productivas de la provincia, fue precisamente el eje de la visita y de la Mesa Nacional de Olivicultura.

El funcionario también destacó la histórica presencia de la vitivinicultura y el crecimiento de otras alternativas productivas. Entre ellas mencionó especialmente al pistacho, una actividad que comenzó a ganar espacio en la provincia junto a otras producciones regionales. “Este evento te da la pauta de lo que es el aceite de oliva, de lo que ha sido la vitivinicultura y del resto de las cuestiones nuevas, como los pistachos y otras producciones que se empiezan a desarrollar aquí”, expresó.

La búsqueda de fortalecer esta diversidad productiva también forma parte de las acciones que se desarrollan en la provincia para acompañar a los sectores agrícolas y generar nuevas herramientas para su crecimiento para aliviar el perfil hídrico de San Juan.

Durante su visita, Iraeta recorrió distintos sectores productivos y mantuvo encuentros con productores de pistacho, uva de mesa, ajo y tomate. Según explicó, las reuniones permitieron conocer de manera directa las problemáticas de las diferentes actividades y dialogar con quienes trabajan diariamente en las economías regionales. Para Iraeta, el contacto con los productores permitió observar una provincia con múltiples sectores productivos y expectativas de crecimiento, aun en un contexto donde cada actividad enfrenta desafíos particulares.

Así, mientras la minería ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la economía provincial, San Juan busca sostener y potenciar una matriz diversificada, con acompañamiento a las producciones tradicionales y herramientas para el desarrollo de nuevas actividades agroalimentarias.