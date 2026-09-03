Nación recorrió la producción de San Juan y escuchó a sus productores

Funcionarios del Gobierno nacional visitaron San Juan y recorrieron distintos establecimientos vinculados a las principales cadenas productivas de la provincia. La actividad permitió conocer de manera directa la realidad de los sectores agroindustriales y mantener encuentros con productores para analizar sus principales necesidades.

La comitiva estuvo encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, junto al subsecretario de Economía Regional y al jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura. En el marco de ArgOliva 2026, fueron recibidos por el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno, y su equipo.

Del laboratorio a las fincas productivas

La agenda comenzó con una visita al laboratorio del INSEMI, donde los funcionarios nacionales conocieron las tareas y servicios que se brindan a los productores. Luego mantuvieron un encuentro con productores de uva de mesa, quienes plantearon la necesidad de agilizar el ingreso de nuevas variedades licenciadas para mejorar la competitividad de la actividad.

El recorrido continuó por la fábrica de dulces Monserrat, donde la comitiva conoció el proceso de elaboración del tradicional dulce de membrillo sanjuanino. También visitaron el Polo Pistachero y mantuvieron reuniones con representantes de la Cámara de Productores de Pistacho.

Durante esa visita conocieron las diferentes etapas de una de las cadenas productivas que mayor crecimiento registra en la provincia, desde los viveros y la producción hasta el procesamiento del fruto.

Pasas, investigación y economías regionales

La recorrida incluyó además una planta de procesamiento de pasas de uva, uno de los productos agroindustriales más importantes de San Juan. Posteriormente, los funcionarios visitaron las instalaciones del INTA, sus laboratorios y el campo experimental, donde se interiorizaron sobre las líneas de investigación y el trabajo conjunto con el sector productivo.

La agenda también contempló reuniones con productores de ajo y tomate, quienes expusieron la situación actual de ambas actividades y plantearon necesidades concretas para fortalecer su desarrollo.

Finalmente, la comitiva mantuvo un encuentro con representantes de la Sociedad de Chacareros, quienes presentaron un panorama sobre la realidad de la agricultura provincial y los desafíos que enfrentan los pequeños y medianos productores.

La Mesa Nacional Olivícola, el próximo encuentro

La visita permitió fortalecer el diálogo entre Nación, Provincia y los distintos sectores productivos. El objetivo fue conocer las necesidades de cada cadena y avanzar en el análisis de herramientas y acciones destinadas a acompañar el crecimiento de la producción sanjuanina.

La agenda continuará este jueves con la realización de la Mesa Nacional Olivícola, prevista para las 10:30 horas en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico, en el marco de las actividades del Encuentro Internacional ArgOliva 2026.