El Gobierno nacional y las provincias comenzaron a reforzar la planificación preventiva frente al fenómeno El Niño, con una jornada de coordinación realizada este lunes en Resistencia, Chaco, donde autoridades nacionales, provinciales y equipos técnicos avanzaron en estrategias para anticipar posibles inundaciones y otros eventos asociados al clima.

El encuentro fue encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

También participaron los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Menem; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Presentaron el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027

En el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

La estrategia busca fortalecer el trabajo conjunto entre Nación, provincias y municipios para mejorar la prevención y la respuesta ante inundaciones y otros fenómenos vinculados al avance de El Niño.

El plan contempla tareas de planificación anticipada, monitoreo constante y coordinación operativa entre diferentes organismos del Estado.

Entre ellos se encuentran el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

El objetivo es utilizar información científica y técnica para mejorar la toma de decisiones y optimizar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones críticas.

Preparación ante un escenario climático complejo

Durante la reunión se destacó que las condiciones del fenómeno El Niño ya están presentes y que los modelos climáticos proyectan una probabilidad cercana al 100% de continuidad durante los próximos meses, con una posible intensificación hacia la primavera.

Ante este escenario, el Gobierno nacional trabaja junto a las provincias de la Cuenca del Plata en distintas acciones de preparación.

Entre ellas se incluyen reuniones de coordinación, el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME para monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para municipios y capacitaciones destinadas a fortalecer los equipos de emergencia.

Trabajo conjunto entre Nación y provincias

La jornada reunió a autoridades de la Agencia Federal de Emergencias, ministros provinciales, representantes de las fuerzas federales y equipos técnicos especializados.

Durante el encuentro se avanzó en la coordinación de medidas para mejorar la prevención y la capacidad operativa frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño en la región.

La iniciativa apunta a que los distintos niveles del Estado cuenten con herramientas comunes para actuar antes y durante una eventual emergencia climática.