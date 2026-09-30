Alfredo Nardi estrenó su cargo en el Bloquismo y habló de Caselles

El flamante secretario de bloque del Partido Bloquista, Alfredo Nardi, estrenó su nuevo rol con una definición sobre Graciela Caselles y el futuro electoral de la fuerza. El dirigente sostuvo que Caselles mantiene una estructura importante en Capital y afirmó que allí “se debe una revancha”, pese a que actualmente concentra su trabajo político en Caucete.

“Yo siento mucho que Graciela no esté trabajando en Capital porque creo que se debe una revancha en Capital”, afirmó Nardi durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Nardi puso el foco en Caselles

El nuevo secretario de bloque destacó que Caselles conserva dirigentes y autoridades partidarias en distintos comités de Capital y valoró especialmente el armado que logró en la última elección.

Nardi recordó que él fue apoderado de la lista partidaria y resaltó que Caselles consiguió reunir estructuras en distintos sectores de la ciudad. “Tener a una persona que te trae cuatro o cinco listas armadas tiene todo mi respeto”, señaló.

También recordó que la dirigenta decidió competir en Capital en un momento que, según su propia visión, era complejo para el partido. “Graciela puso la cara por Capital y jugó y sostuvo el partido en esos momentos”, sostuvo.

“El Bloquismo está para gobernar”

Nardi también definió cuál considera que debe ser el objetivo del partido de cara a 2027. “Si vos me preguntás para qué está el Bloquismo, está para gobernar”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la fuerza debe construir candidatos competitivos y ampliar su presencia territorial. Mencionó, entre otros lugares, a Capital, Santa Lucía y Chimbas, además de los departamentos donde el partido ya tiene dirigentes con aspiraciones.

El dirigente también planteó que la construcción electoral no debería limitarse a una sola elección y que el Bloquismo debe formar dirigentes con proyección a futuro.

“Nosotros siempre tenemos que estar pensando a futuro. No solo esta elección, sino la próxima”, afirmó.

Nardi se baja de una candidatura

La llegada de Nardi a la secretaría de bloque también sirvió para despejar una especulación sobre su propio futuro electoral. El dirigente afirmó que no está dispuesto a ser candidato y que su aporte estará concentrado en la estructura técnica del partido y de la Cámara de Diputados.

“Yo no estoy dispuesto, pero sí estoy dispuesto a colaborar mucho en el bloque”, explicó.

Nardi señaló que su nueva función estará vinculada con el trabajo sobre los proyectos de los diputados, las discusiones electorales y la eventual adecuación de la Carta Orgánica del partido a una futura reforma electoral.

Así, en el estreno de sus nuevos cargos como secretario de bloque y apoderado, Nardi dejó dos definiciones políticas: reivindicó la estructura que Caselles todavía conserva en Capital y planteó que el Bloquismo debe construir una opción propia y competitiva para volver a gobernar.

Textuales

Alfredo Nardi / Secretario de bloque Bloquista