La negociación salarial docente tendrá un nuevo capítulo este miércoles 4 de noviembre y Karina Navarro, secretaria general de UDA San Juan, anticipó cuáles serán los principales reclamos que llevará el sindicato para acercar posiciones con el Gobierno. Después de rechazar la propuesta oficial, la dirigente insistirá con tres condiciones: recuperar la actualización por inflación, incrementar la conectividad al 100% e incluir enero en el acuerdo.

"Nosotros pedimos esto, tocar estos índices, el valor índice al mes anterior y además el tema de conectividad", explicó Navarro sobre los planteos que presentó UDA en el primer encuentro. La propuesta consiste en que la inflación de octubre se aplique sobre el salario de noviembre, tal como se trabajaba en acuerdos anteriores. "El valor de la inflación que dé del mes de octubre, aplicarlo para el salario de noviembre", precisó.

El segundo punto es elevar la conectividad al 100%, un reclamo que el gremio ya había presentado en la negociación anterior. A esto se suma la discusión por el ítem E60, que se traslada a los distintos cargos del nomenclador docente. Navarro también volvió a poner sobre la mesa el decreto 1890, una modificación pendiente que permitiría revisar las escalas salariales y las diferencias entre los cargos directivos. "Hace tres años que venimos trabajando en esa comisión", cuestionó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

El tercer planteo apunta a que el eventual acuerdo contemple enero. Mientras que el Gobierno ofreció una actualización para noviembre y diciembre, UDA pidió sumar el primer mes de 2027, teniendo en cuenta que la próxima reunión paritaria sería en febrero. "Siempre queda enero colgado, y ahí es donde está el desfasaje", advirtió.

Consultada sobre si una propuesta que contemple esos reclamos permitiría destrabar la negociación, Navarro dejó abierta esa posibilidad, aunque aclaró que dependerá de la respuesta oficial. "Es una parte, sí, podríamos avanzar o no", respondió. Antes del encuentro, UDA realizará una reunión con sus delegados para definir la postura que llevará a la mesa salarial.

La negociación también dejó expuesta una diferencia entre los sindicatos por las sumas no remunerativas. En julio, UDA había reclamado un pago extraordinario, no remunerativo y no bonificable, pero la iniciativa recibió cuestionamientos de representantes de UDAP y AMET. Ahora, ante la posibilidad de un bono de fin de año, durante la entrevista se mencionó que UDAP había deslizado esa alternativa.

Navarro evitó polemizar, aunque recordó el planteo que había realizado su sindicato. "Cuando nosotros pedimos una suma no remunerativa, no bonificable, que acompañe, que sea como paliativa", explicó. Sobre la posibilidad de que se otorgue un bono, aclaró que es una decisión que deberá tomar el Gobierno. "Yo no voy a criticar lo que dice el otro sindicato, porque vuelvo a insistir, el espíritu no es dividir al sindicalismo", sostuvo.

Por ahora, UDA concentrará su negociación en la actualización por IPC, la conectividad y la incorporación de enero. La respuesta que reciba este miércoles será determinante para saber si existen condiciones para avanzar hacia un acuerdo salarial antes de finalizar el año.

Textuales

Karina Navarro / Secretaria general de UDA