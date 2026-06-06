Alberto “Negrín” Sánchez, uno de los dirigentes históricos del bloquismo, oficializó su intención de competir por la Intendencia de Capital en 2027 y aprovechó el lanzamiento para fijar posición sobre el futuro político de su partido: sostuvo que el bloquismo debe mantenerse dentro del espacio que lidera Marcelo Orrego y evitar nuevos cambios de alianzas.

Según relató, a fines del año pasado presentó un plan de gobierno para Capital al presidente del partido, Luis Rueda, y al secretario político Andrés Chanampa. “Les gustó mucho y me dijeron que sí, que me largara”, aseguró en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Sánchez justificó su decisión de competir al señalar que la ciudad necesita “más limpieza, más orden y más llegada a la gente”. Además, marcó diferencias con la gestión actual al sostener que falta presencia territorial y control sobre los servicios municipales.

Otro de los ejes de su campaña será el contacto directo con los vecinos. Sánchez aseguró que “si soy intendente, voy a estar en la explanada una o dos veces por semana. Voy a tener a la gente ahí, no tengo ningún problema. Voy a salir los sábados, voy a recorrer, no voy a estar escondido”, sostuvo.

Pero más allá de la disputa local, el dirigente aprovechó para enviar un mensaje hacia el interior del Partido Bloquista. “Yo creo que el bloquismo no puede picar más de un lado para otro. Debe seguir con Orrego y ayudar en todo lo que pueda. Y si no, ir solo. Pero basta de ir de un lado para otro”, expresó.

Incluso consideró que los constantes cambios de socios políticos han afectado la imagen partidaria. “La gente dice que somos unos panqueques y no puede ser que estemos un día de un lado y otro de otro”, afirmó.

Además, reclamó que el partido vuelva a tener protagonismo territorial y presente candidatos en todos los departamentos de la provincia. En ese marco, mencionó especialmente a Luis Rueda, actual presidente del partido.

“A mí me gustaría que todos nos probemos. Si vamos solos, Rueda debería ser candidato a gobernador. Si vamos acompañados, candidato a intendente de Pocito”, señaló.

Para Sánchez, el desafío del bloquismo de cara a 2027 pasa por recuperar presencia en la calle, fortalecer su estructura territorial y consolidar una estrategia política definida, preferentemente dentro del espacio que gobierna la provincia.

Textuales

Alberto “Negrín” Sánchez / Dirigente bloquista