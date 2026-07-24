La minera Newmont, operadora de la mina Cerro Negro en Santa Cruz, tuvo un segundo trimestre de gran desempeño. La empresa reportó ganancias netas por 2.200 millones de dólares y generó un flujo de caja libre récord de 1.900 millones de dólares, consolidando su posición en un contexto de precios elevados para el oro.

La producción total de la compañía alcanzó los 1,3 millones de onzas de oro atribuibles en el trimestre. Además, produjo 7 millones de onzas de plata y 17 mil toneladas de cobre. En cuanto a costos, el Costo de Mantenimiento Integral (AISC), que mide el gasto total para mantener la producción, se ubicó en 1.621 dólares por onza, por debajo de la guía anual de la empresa.

Uno de los datos más relevantes para Argentina es que Newmont confirmó que la producción estará inclinada hacia el segundo semestre, con Cerro Negro como uno de los motores clave para impulsar el incremento de la producción. La empresa planea un aumento significativo en la inversión de capital para la Expansión 1 de Cerro Negro durante la segunda mitad del año, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la producción a largo plazo.

El Costo de Mantenimiento Integral (AISC) es un indicador que mide el costo total de producir una onza de oro, incluyendo los gastos operativos y de mantenimiento, pero excluyendo los impuestos y algunos costos administrativos. Es una métrica clave para evaluar la eficiencia de una minera.

En el plano financiero, la compañía retornó 1.900 millones de dólares a sus accionistas mediante dividendos y recompra de acciones. Declaró un dividendo de 0,26 dólares por acción, pagadero en septiembre. Su liquidez total alcanza los 13.000 millones de dólares, incluyendo 9.000 millones en efectivo, lo que le da margen para financiar proyectos de crecimiento.

La mina Cerro Negro, ubicada en el Macizo del Deseado, es una de las operaciones de oro más importantes de Santa Cruz y de Argentina. La expansión anunciada refuerza la presencia de Newmont en el país y genera expectativas sobre el empleo y el desarrollo de proveedores en la región.

A nivel corporativo, Newmont también publicó su 22° Informe Anual de Sostenibilidad y reportó inversiones por 458 millones de dólares en actividades de reclamación ambiental en el primer semestre del año.

La empresa mantiene su meta anual de producción de 5,3 millones de onzas de oro y se prepara para seguir liderando el sector del oro con una cartera de activos de clase mundial.