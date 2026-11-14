Los gremios docentes sanjuaninos rechazaron la oferta salarial del Gobierno provincial y nuevamente, la discusión está estancada y sin acuerdo. Ante la ratificación de la misma propuesta oficial, los sindicatos presentaron una contrapropuesta, con una mejora salarial vinculada al IPC, por lo tanto, el debate pasó a cuarto intermedio hasta el 10 de diciembre.

La tercera sesión de la negociación colectiva (Ley 925-K, Decreto N° 0121-2007) se llevó a cabo este 13 de noviembre de 2026, en la sala del Ministerio de Educación. Del encuentro participaron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Luis Reynoso; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; junto a asesores legales y técnicos de las carteras provinciales.

En representación del sector trabajador asistieron por UDAP la secretaria general Patricia Quiroga, el secretario gremial Franco Lucero, el colaborador Walter Luis Ríos y el asesor legal Daniel Persichella; por UDA la secretaria general Karina Navarro, la secretaria de Educación Superior Elizabeth Gonzalez y el asesor Roberto Correa Esbry; y por AMET el secretario general Adrián Ruiz, el secretario adjunto Francisco Campos y el secretario de Relaciones Gremiales Daniel Marcelo Quiroga.

El rechazo y la contrapropuesta del sector sindical

De manera simultánea, los representantes gremiales, con el mandato de sus bases, plantearon una contrapropuesta estructurada en cuatro puntos concretos:

1) Incremento salarial atado al IPC: Aplicación de un incremento en el valor índice equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes anterior para los sueldos de noviembre, diciembre de 2026 y enero de 2027.

2) Modificación del nomenclador: Un aumento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente a pagarse con el salario de enero de 2027.

3) Refuerzo al ítem E60: Incorporación de 10 puntos de incremento al ítem E60 a partir de enero de 2027.

4) Actualización de conectividad: Un incremento en el monto destinado a conectividad para el mes de enero de 2027.

La postura del Gobierno provincial

Luego de escuchar los planteos y la contrapropuesta de los sindicatos, el Gobierno manifestó que "no resulta posible" formular una oferta nueva en esta instancia.

Los funcionarios provinciales argumentaron que, tomando en cuenta el índice de inflación de octubre de 2026 dado a conocer por el INDEC (que se ubicó en el 2,2%) y la proximidad de las fechas estipuladas para la liquidación y el pago de los haberes correspondientes a noviembre y diciembre, el Ejecutivo provincial ratifica y mantiene la propuesta ya efectuada para noviembre de 2026. Dicha oferta consiste en incrementar el valor índice para el sueldo de noviembre aplicando directamente el coeficiente de variación del IPC publicado por el INDEC del mes anterior.