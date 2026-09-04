“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”. Con esa contundente advertencia, el Gobierno británico respondió a las últimas medidas anunciadas por Javier Milei en relación con las Islas Malvinas.

La reacción de Londres se produjo después de la cadena nacional del Presidente argentino, en la que ratificó que las islas “son argentinas, por historia y por derecho” y anunció nuevas herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender el reclamo de soberanía.

El Gobierno británico, por su parte, volvió a sostener que las Malvinas son británicas y que no modificará su posición frente al reclamo argentino.

Ed Miliband publicó en X su postura sobre las Islas Malvinas. (Foto: X / @Ed_Miliband)

“El compromiso es inquebrantable”

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, aseguró que las declaraciones de Milei tienen más relación con la política interna argentina que con la situación de las islas.

“El compromiso del Reino Unido con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”, sostuvo el funcionario, quien además defendió el argumento de Londres de que los habitantes del archipiélago eligen ser británicos.

La postura británica se apoya en el referéndum realizado en 2013, cuando el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de continuar como territorio británico de ultramar. Argentina rechaza que ese mecanismo pueda definir la soberanía sobre las islas.

La tensión por el petróleo

El cruce se produjo en medio de una creciente disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Milei anunció sanciones contra las empresas que participen en proyectos petroleros en las islas sin autorización argentina, con especial atención sobre el desarrollo Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Las compañías, sin embargo, ratificaron que sus licencias son legales y que continuarán adelante con el proyecto.

Una nueva base en Tierra del Fuego

Milei también anunció mayores recursos para el Ministerio de Defensa con el objetivo de avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Desde el Gobierno argentino remarcaron que la estrategia será llevada adelante mediante herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales, sin plantear una salida militar al conflicto.

El nuevo enfrentamiento entre Buenos Aires y Londres vuelve a poner a las Malvinas en el centro de la agenda internacional, en un contexto atravesado además por el interés sobre los recursos naturales de la región y las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la histórica disputa.