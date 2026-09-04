Con el foco puesto en la transformación del mercado y la irrupción de las nuevas tecnologías, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dió inicio formal a las actividades de cara a la segunda cohorte de la Maestría en Diseño de Emprendimientos Estratégicos Sostenibles (DiEES).

El lanzamiento estuvo encabezado por los directores de la carrera, el Mg. DI. Federico Insausti y la Mg. Arq. Lala Céspedes, quienes destacaron a DIARIO HUARPE la importancia de articular la academia con las demandas reales del contexto socioeconómico actual.

El diseñador en la economía conectada y el uso de la IA

Como parte central de las actividades de apertura, se llevó a cabo la charla titulada "El diseñador en la economía conectada", una temática que también forma parte de un curso intensivo de 18 clases enfocado en experiencia de usuario (UX) e inteligencia artificial aplicada al desarrollo de modelos de negocio.

Al respecto, Federico Insausti explicó que la profesión atraviesa un profundo giro: "Hoy hay que entender bien dónde están las oportunidades y las amenazas de la inteligencia artificial para ir hacia un rol más relacionado con el modelo de negocio y cómo monetizar esos proyectos, más allá de la forma o la función tradicional".

Por su parte, Lala Céspedes remarcó que herramientas como la IA democratizan el acceso a soluciones tecnológicas que optimizan los tiempos y mejoran los procesos creativos: "La idea es perder el miedo y entender que es una herramienta clave para concretar ideas, articularlas en el campo territorial y lograr que los proyectos sean viables y sostenibles".

Una propuesta de carácter profesional y abierta

Diseñada como una carrera de carácter estrictamente profesional, la maestría busca dotar a los maestrantes de herramientas prácticas orientadas a materializar ideas en escalabilidades de micropymes o pymes que logren autosostenerse.

Si bien está vinculada fuertemente al diseño industrial, el espectro de admisión es amplio e interdisciplinario. Está dirigida tanto a diseñadores industriales como a arquitectos, diseñadores gráficos, ingenieros y profesionales de carreras afines, cuyos límites disciplinares se cruzan permanentemente en el mercado actual.

Requisitos y plazos de inscripción

Las autoridades detallaron que las inscripciones para incorporarse a la cursada —que iniciará formalmente en el ciclo lectivo de marzo de 2027— ya se encuentran abiertas. Los interesados deben completar un formulario de postulación disponible en la página web oficial de la FAUD-UNSJ, tras lo cual se realiza una instancia de admisión destinada a conocer el perfil del aspirante y orientar su trayectoria.