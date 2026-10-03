El Poder Judicial de San Juan participó en Salta del Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, un encuentro que reunió a representantes de distintas jurisdicciones del país para analizar los cambios que implica la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801.

La delegación sanjuanina estuvo integrada por autoridades de la Corte de Justicia, jueces, defensores oficiales, agentes fiscales y funcionarios judiciales, quienes participaron de las jornadas de debate e intercambio de experiencias sobre el nuevo marco normativo.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “La especialización como garante de la paz social” y convocó a más de 1.800 participantes, según información difundida durante las jornadas. Entre los principales ejes estuvieron la implementación de la nueva ley, la especialización de los operadores y los desafíos que deberán afrontar los sistemas judiciales.

La delegación de San Juan

Entre los representantes sanjuaninos estuvieron el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur; la ministra Adriana García Nieto; la defensora general, Mónica Sefair; y los jueces penales juveniles Jorge Toro y María Julia Camus.

También participaron el juez de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial, Daniel Domingo Castro, y el juez de Paz Letrado de Jáchal, Martín Peñafort, junto con defensores oficiales, agentes fiscales y funcionarios judiciales.

La presencia de San Juan permitió intercambiar experiencias con representantes de otras provincias en un momento de adaptación a las nuevas disposiciones del régimen penal juvenil.

Qué se debatió sobre la nueva ley

Uno de los principales temas fue la implementación de la Ley 27.801 y las modificaciones que implica para el sistema de responsabilidad penal adolescente y juvenil.

Las jornadas incluyeron debates sobre los desafíos institucionales, las garantías procesales y la necesidad de contar con operadores especializados. También se abordaron herramientas vinculadas con la justicia restaurativa, las medidas socioeducativas y otros aspectos del nuevo régimen.

La normativa establece un régimen penal juvenil para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, y su aplicación requiere coordinación entre distintas instituciones y jurisdicciones. En septiembre, el Gobierno nacional reglamentó la ley mediante el Decreto 875/2026.

Un cambio que requiere especialización

El encuentro puso el foco en uno de los principales desafíos que atraviesan las provincias: adecuar sus estructuras y prácticas a un sistema especializado para adolescentes.

En ese sentido, el intercambio entre los distintos poderes judiciales buscó compartir experiencias y analizar herramientas para la aplicación del nuevo marco legal, con participación de magistrados, fiscales, defensores y equipos vinculados al abordaje de adolescentes.

Para San Juan, la participación en estas jornadas representa además una instancia de capacitación e intercambio de criterios con otras jurisdicciones que atraviesan el mismo proceso de implementación.