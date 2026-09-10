El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino pasó nuevamente por los Tribunales y logró un nuevo acuerdo para evitar el juicio en una causa por estafa vinculada a la venta de un auto.

Tras acumular siete meses de atraso en un convenio previo, se comprometió a cancelar la deuda con la víctima en 10 cuotas consecutivas de $400.000 a partir de octubre.

Sin embargo, impuso una insólita condición: exigió que el damnificado, Bruno Fernández, deje de publicar mensajes en su contra en redes sociales, argumentando que esta exposición mediática le impide conseguir trabajo.

La renegociación fue tratada en una reciente audiencia donde intervinieron el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco.

La defensa del artista propuso este nuevo plan de pagos con la condición de mantener vigente la posibilidad de extinguir la acción penal mediante la reparación integral, una propuesta que fue aceptada tanto por el Ministerio Público como por la parte querellante.

Este nuevo arreglo reemplaza al acuerdo de reparación integral homologado por la Justicia en 2025. El pacto original contemplaba resarcir a Fernández por un perjuicio económico de $5.100.000, divididos en 17 cuotas de $300.000. Rufino abonó únicamente las primeras cuatro cuotas antes de incurrir en el incumplimiento que volvió a poner el avance hacia el juicio sobre la mesa.

El conflicto original se remonta a marzo de 2025. Bruno Fernández acordó comprarle a Rufino un Fiat Uno Fire publicado en la plataforma Marketplace. Como método de pago, entregó una motocicleta Honda CV190 Repsol y $300.000 en efectivo.

La estafa quedó al descubierto cuando el comprador intentó transferir el vehículo y descubrió que el titular registral había fallecido dos años antes, un dato que fue ocultado durante la operación.

Al intentar deshacer el negocio, el damnificado constató que Rufino ya había dispuesto tanto del dinero como de la moto, lo que derivó en la denuncia penal.

Mientras el cantante intenta cerrar este capítulo cumpliendo con las nuevas cuotas, su situación judicial sigue siendo delicada. Actualmente, Rufino enfrenta una segunda investigación paralela con un plazo de seis meses por otra presunta estafa, esta vez vinculada a la venta de un lote en la localidad de 9 de Julio.