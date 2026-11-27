Obras Sanitarias informó que este viernes 27 de noviembre realizará tareas de mantenimiento en la planta potabilizadora de Albardón, donde se llevará adelante el reemplazo de una bomba elevadora. Debido a estos trabajos, el servicio de agua potable podría verse disminuido en distintos sectores del departamento hasta aproximadamente las 19 horas.

La intervención estará a cargo del personal de mantenimiento y se extenderá durante el tiempo que demande la tarea. Desde el organismo solicitaron a los vecinos extremar los cuidados de las reservas de agua en los domicilios.

Las zonas que podrían verse afectadas

Según el informe oficial, la disminución del servicio podría alcanzar a Villa San Martín, calle Nacional, calle Rawson, Campo Afuera y Villa San Miguel. También podrían registrarse inconvenientes en zonas aledañas.

La situación se mantendría hasta que finalicen los trabajos de reemplazo de la bomba elevadora en la planta potabilizadora. La normalización del servicio dependerá de la conclusión de las tareas previstas para la jornada.

El pedido de Obras Sanitarias a los vecinos

Ante esta situación, el organismo recomendó cuidar especialmente el agua almacenada en los tanques domiciliarios. Además, pidió priorizar su utilización para actividades básicas como bebida, higiene y alimentación.

El objetivo es evitar el desperdicio mientras se desarrolla el operativo de mantenimiento. Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con Obras Sanitarias al 2645064444.