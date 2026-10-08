Ocho aerolíneas miran a San Juan para sumar nuevos vuelos y conexiones

San Juan busca ampliar su conectividad aérea y ya trabaja en nuevas alternativas para sumar vuelos a la provincia. Así lo confirmó Juan Castañares, subsecretario de Turismo, quien anticipó que representantes de más de ocho compañías aéreas llegarán a San Juan a fines de octubre para participar de un encuentro con CEOs del sector.

“En el marco de la Feria Internacional de Turismo mantendremos conversaciones con más de ocho compañías aéreas que llegarán a la provincia a fines de octubre”, explicó a DIARIO HUARPE. El funcionario señaló que el objetivo será fortalecer el vínculo con las empresas y avanzar en nuevas posibilidades para mejorar la conexión aérea.

El encuentro será utilizado por la provincia para mantener reuniones con representantes de distintas compañías. Según explicó Castañares “Son algunas compañías low cost y otras empresas comerciales que son las que operan en otros destinos”. La estrategia apunta a generar nuevas conversaciones con empresas que puedan incorporar a la provincia dentro de sus rutas o evaluar alternativas para mejorar la oferta existente.

JetSmart comenzará a operar en noviembre

En paralelo a estas gestiones, San Juan ya tiene confirmada la llegada de una nueva compañía. JetSmart comenzará a operar en la provincia a partir del 19 de noviembre, lo que permitirá ampliar las opciones disponibles para los pasajeros.

La llegada de la empresa se suma a las gestiones que lleva adelante la provincia para ampliar la cantidad de conexiones y generar nuevas alternativas para quienes viajan por turismo, trabajo o motivos personales.

El objetivo es sostener el diálogo

Desde Turismo remarcaron que las reuniones con las aerolíneas forman parte de una estrategia para sostener el contacto con las empresas y explorar nuevas oportunidades para la provincia.

“Buscamos seguir mejorando la conectividad. Sin lugar a dudas, es un objetivo que nos ha trazado el gobernador y nosotros trabajamos en consecuencia”, afirmó Castañares.

En ese sentido, el funcionario resumió el objetivo de las gestiones que se vienen realizando y que tendrán un nuevo capítulo a fines de octubre: “Trabajamos para que San Juan sea mejor conectado”.