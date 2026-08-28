El nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan tendrá cinco etapas eliminatorias y estará destinado a conformar un listado para futuras incorporaciones. Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de septiembre hasta el mediodía del 4 de septiembre. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, explicó que el proceso tendrá cambios respecto del concurso anterior. “El anterior tenía tres etapas, este tiene cinco etapas”, señaló.

La convocatoria está abierta a ciudadanos desde los 18 años con título secundario o polivalente. También podrán participar mayores de 35 años, quienes deberán acreditar los aportes jubilatorios correspondientes. “El concurso primero está abierto a toda la ciudadanía, es un concurso abierto”, afirmó Olivares Yapur en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

La primera etapa será de dactilografía. El postulante deberá copiar un texto jurídico y escribir correctamente 100 palabras en cuatro minutos. “Lo que tiene que escribir es un texto jurídico que se le va a entregar en ese momento y tiene que escribirlo textual”, detalló.

La exigencia es menor que en el concurso anterior, cuando eran 140 palabras. “En el Poder Judicial se trabaja con computadora de escritorio. Si usted no escribe 30 palabras por minuto estamos en el horno”, graficó.

La segunda etapa será de ortografía. Se entregará un texto con errores y habrá cinco minutos para corregirlo. Será necesario alcanzar un 70% de aciertos.

La tercera instancia es una de las principales novedades: un curso obligatorio, virtual, asincrónico y autogestionado, desarrollado por la Escuela Judicial. Tendrá nueve módulos con clases grabadas y preguntas de entrenamiento. “Tiene que responder el 70% correcto. Ahora, si no lo logra, lo vuelve a hacer”, explicó.

Los contenidos incluirán materias procesales y el funcionamiento de la Justicia. “Trata sobre el contenido jurídico en materia procesal civil, procesal penal, procesal laboral, ley orgánica de tribunales, ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa”, enumeró.

La cuarta etapa será el examen de contenidos: 100 preguntas en 75 minutos. Para aprobar habrá que responder correctamente 71. “Las 100 preguntas tienen que tener 71 correctamente contestadas”, indicó Olivares Yapur. Y sintetizó: “Hay que estudiar”.

La quinta etapa será una entrevista personal a cargo de una comisión de Recursos Humanos y áreas administrativas. El objetivo será elaborar un perfil individual. “El perfil de cada persona para el trabajo va a ser muy bien analizado”, sostuvo el presidente de la Corte.

El concurso tendrá dos sedes. En la Primera Circunscripción se rendirá en la Ciudad de San Juan, mientras que la Segunda Circunscripción abarcará Jáchal e Iglesia. “Va a tener que elegir una sede para rendir, porque se va a rendir en dos sedes”, explicó.

Quien elija la Segunda Circunscripción deberá acreditar domicilio allí y, si posteriormente es convocado, trabajará en esa zona. “No va a trabajar acá y no va a haber traslado a la provincia de San Juan posteriormente. Nunca”, remarcó.

En la Ciudad de San Juan las pruebas se realizarán en la Escuela Judicial, ubicada en el Club Sirio-Libanés, donde habrá 40 computadoras destinadas al concurso.

Aprobar las etapas no significa ingresar de manera inmediata. “En este momento no hay vacantes en el Poder Judicial”, aclaró Olivares Yapur. El objetivo es conformar un listado para cubrir futuras vacantes en el cargo de auxiliar administrativo.

El listado tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga. Las incorporaciones se concretarán cuando existan cargos creados y vacantes que requieran ser cubiertas. “Cuando tenemos una cantidad de vacantes y el servicio de justicia lo necesita, la Corte va haciendo incorporación”, explicó.

La inscripción deberá realizarse desde una computadora de escritorio, no desde celulares o tablets. Toda la información y las notificaciones estarán centralizadas en el micrositio oficial del Poder Judicial.

En el concurso anterior participaron cerca de 10.000 personas. “Estamos preparados para una cifra similar o superior”, afirmó Olivares Yapur.

DATO

Las personas con dicapacidad deberán inscribirse presentando el Certificado Único de Discapacidad y será fundamental para adapatar los sitios de examen a tal fin.

Textuales

Daniel Olivares Yapur / Presidente de la Corte de Justicia de San Juan