El senador nacional por San Juan Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, fue captado en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, en Miami, mientras se dirigía a Nueva York para asistir a la final del Mundial entre Argentina y España. La imagen, en la que aparece acompañado por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, volvió a poner el foco sobre los viajes de legisladores nacionales a eventos deportivos en Estados Unidos y recordó un antecedente protagonizado por Sergio Uñac durante la Copa América 2024.

La información fue publicada por el portal La Política Online, que además difundió un video donde se observa a ambos legisladores en la terminal aérea luego de que sus vuelos sufrieran demoras y cancelaciones como consecuencia de un fuerte temporal que afectó la región.

El episodio tomó repercusión porque el viaje de Olivera se produjo en medio de versiones sobre una recomendación política impulsada desde la Casa Rosada para evitar este tipo de exposiciones públicas. Según trascendió, tanto el presidente Javier Milei como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habían transmitido a dirigentes y funcionarios la conveniencia de evitar viajes de este tipo mientras el Gobierno mantiene un fuerte discurso de austeridad.

Hasta el momento, el legislador sanjuanino no realizó declaraciones públicas sobre el viaje ni sobre las circunstancias en las que asistirá al partido.

El antecedente de Sergio Uñac

La presencia de Olivera en Estados Unidos volvió a traer a escena un episodio similar ocurrido en 2024. En aquella oportunidad, el entonces gobernador y actual senador nacional Sergio Uñac también viajó a ese país para asistir a la Copa América.

En ese momento, el dirigente justicialista explicó en sus redes sociales que había sido invitado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para integrar la comitiva que participó del reconocimiento internacional otorgado al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

Si bien los contextos son diferentes, ambos casos tienen un punto en común: dos senadores nacionales por San Juan viajando a Estados Unidos para presenciar eventos deportivos de la Selección Argentina, situaciones que inevitablemente terminaron generando repercusión política.

Ahora, la aparición de Olivera junto a Abdala en el aeropuerto estadounidense volvió a instalar el debate sobre la exposición pública de los representantes nacionales en momentos donde la dirigencia política permanece bajo un fuerte escrutinio por el uso de recursos y por los mensajes de austeridad impulsados desde el Gobierno nacional.