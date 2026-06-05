La Justicia condenó a Matías Olmedo a 10 años de prisión por el intento de femicidio contra su entonces pareja, un hecho ocurrido en enero de 2025 en Chimbas. La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por Mabel Moya, Flavia Allende y Javier Figuerola, luego de concluido el juicio oral y público.

El proceso se desarrolló sobre la base de la acusación impulsada por la Unidad Fiscal Cavig, que sostuvo que la agresión constituyó una tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Durante los alegatos finales, el fiscal Atilio Yanardi pidió una pena de 12 años de prisión efectiva, mientras que la querella solicitó 22 años al incorporar otros agravantes y la acusación por privación ilegítima de la libertad.

La defensa, encabezada por el defensor oficial César Oro, pidió que el episodio fuera considerado como lesiones leves y sostuvo que el acusado actuó para protegerse durante una discusión. Según esa versión, la joven habría iniciado el enfrentamiento y Olmedo solo reaccionó para evitar ser atacado.

De acuerdo con la acusación expuesta durante el juicio, el hecho ocurrió el 9 de enero de 2025 en la vivienda que ambos compartían en Chimbas. Allí, la víctima sufrió una agresión que le provocó heridas graves y requirió asistencia médica urgente. La Fiscalía adelantó desde la audiencia inaugural que buscaría acreditar la mecánica del ataque mediante testimonios, pericias médicas y otras evidencias recolectadas durante la investigación penal preparatoria.

Durante el debate también se produjo un planteo de los representantes de la denunciante para que se investigara a un testigo que declaró a favor del imputado. Según expusieron, el hombre se presentó como amigo de Olmedo, aunque documentación incorporada al expediente indicaría un vínculo familiar directo con el acusado.

La familia de la víctima estuvo presente durante las audiencias del juicio y acompañó el proceso hasta la lectura del veredicto. Con la sentencia ya dictada, el expediente quedó cerrado en esta instancia con una condena de 10 años de prisión por el intento de femicidio ocurrido en Chimbas.