En un contexto de profunda crisis y asfixia económica, operadores turísticos de Valle Fértil mantuvieron un encuentro crucial con el ministro de Turismo de San Juan, Guido Romero, buscando revertir la realidad compleja del sector mediante la articulación de proyectos público-privado. La delegación vallista, integrada por Marcela Santandreu, Pablo Vitale, Ariel Corleti, Estela Costa, Ester Videla y Gustavo Díaz, presentó una agenda urgente estructurada sobre dos propuestas innovadoras y tres ejes críticos de desarrollo.

Tras la audiencia, los operadores dialogaron con DIARIO HUARPE, destacaron la atención y buena predisposición del funcionario y expresaron su expectativa de que los planteos abordados durante el encuentro se traduzcan en avances concretos de cara a la nueva temporada.

Qué se habló en el encuentro

Durante la reunión, los prestadores presentaron formalmente dos proyectos turísticos clave: la "Ruta del Campo Vivo" y la "Ruta de los Dinosaurios". La primera consiste en una ruta de turismo rural asociativo de nueve prestadores que ya está activa e invita a vivir la cotidianeidad campesina en un Área Natural Protegida, vinculando la identidad local con el atractivo de Ischigualasto. La segunda propuesta busca reflotar un proyecto vial y turístico estratégico para conectar la Ruta 20 en San Luis con las rutas 141 y 510 en San Juan, uniendo el Parque Sierra de las Quijadas con Ischigualasto y Talampaya.

Este plan de reactivación se asienta sobre tres demandas urgentes. Aliviar la asfixia económica y la alarmante fuga de turistas hacia Villa Unión, en La Rioja. En segundo lugar, se planteó la necesidad de obras de infraestructura vial en el Este sanjuanino, denunciando el estado crítico de las rutas 510, 523 y 511. Finalmente, se solicitó apoyo estatal en promoción y publicidad para posicionar a la región en aeropuertos, subtes y plataformas nacionales.

El ministro Romero respaldó la iniciativa asociativa comprometiendo campañas de difusión y prometió gestionar ante el Ministerio de Infraestructura, con el aval del gobernador Marcelo Orrego, la viabilidad de las obras viales solicitadas.

Campo Vivo y Dinosaurios: innovación en el territorio

La "Ruta del Campo Vivo" cuenta con dos años y medio de desarrollo e integra a la Escuela Agrotécnica local. La oferta comercial abarca un paquete de cinco días y tres circuitos temáticos en el departamento: aventura en el sur, producción y cosmovisiones nativas en el centro y tradiciones criollas al norte.

El fin es retener al visitante y diversificar la actividad a través de la identidad colectiva, invitando a construir recuerdos memorables a corazón abierto junto a los campesinos vallistos.

En tanto, la "Ruta de los Dinosaurios" es un proyecto estratégico estancado que el gobierno de San Luis y los operadores vallistas buscan reactivar con fuerte interés.

Los cuellos de botella: infraestructura y competencia

El mayor embudo actual es el precario estado de la red de caminos de Valle Fértil. Los prestadores denunciaron el grave deterioro de la Ruta 510 en sus últimos 30 kilómetros antes de la frontera con La Rioja. También se remarcó la relevancia de la Ruta Provincial 523 (San Agustín a Los Bretes por La Majadita) para habilitar el "Camino de los Sueños", clave para conectar las sierras de Riveros y Chaves. A su vez, se pidieron mejoras en la Ruta 511, donde La Rioja se niega a asfaltar 28 kilómetros que le corresponden, perjudicando la integración bilateral.

Este mal estado vial agrava la competencia directa con la provincia de La Rioja, que capitaliza la promoción y hospeda al 90% de los visitantes de Ischigualasto en Villa Unión. Para combatirlo, proponen campañas publicitarias nacionales, especialmente enfocadas en subtes y aeropuertos, argumentando que atraer apenas al 1% de los visitantes extranjeros de Buenos Aires saturaría la ocupación hotelera del departamento.

El rol del Estado: gestión y promoción digital

El ministro Guido Romero valoró el trabajo mancomunado, señalando que la articulación pública-privada es vital en épocas difíciles. En la reunión, los prestadores reconocieron la predisposición y cercanía del gobierno ante sus demandas.

Pese a que las obras de infraestructura vial escapan a su órbita directa, el ministro se comprometió a mediar de inmediato ante el Ministerio de Infraestructura y el gobernador Marcelo Orrego para gestionar la viabilidad real y concreta de las reparaciones solicitadas. De inmediato, el ministerio se sumará a promocionar digitalmente la "Ruta del Campo Vivo" con insumos provistos por los operadores en redes oficiales y pantallas locales, mientras sostiene las capacitaciones en territorio para fortalecer la calidad del servicio local.