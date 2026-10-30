Las familias del departamento 25 de Mayo podrán acceder a controles oftalmológicos gratuitos y a la confección de anteojos a través del programa provincial “Te veo bien”. El operativo se realizará este lunes 2 de noviembre, de 13 a 17, en la escuela Juan Ignacio Gorriti, ubicada en la zona de La Chimbera.

La atención estará destinada a personas desde los 6 años en adelante que no cuenten con cobertura social. Los interesados podrán concurrir directamente al establecimiento educativo, sin necesidad de solicitar un turno previo.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Asistencia y tiene como objetivo detectar dificultades visuales y facilitar el acceso a lentes con la graduación correspondiente. De esta manera, los profesionales podrán evaluar a cada paciente y determinar si necesita corrección para mejorar la visión de cerca o de lejos.

Qué documentación hay que presentar

Para acceder a la atención, las personas deberán asistir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y una copia del certificado de negativa de ANSES, que permite acreditar que no cuentan con cobertura social.

El operativo funcionará en la sede de la escuela Juan Ignacio Gorriti, sobre ruta 20, en inmediaciones de la estación ferroviaria José Martí, en La Chimbera.

Qué tipo de anteojos contempla el programa

El programa “Te veo bien” incluye la confección de anteojos monofocales y bifocales, de acuerdo con las necesidades visuales detectadas durante los controles.

Los lentes monofocales permiten corregir la visión a una distancia determinada, mientras que los bifocales ofrecen graduaciones para ver de cerca y de lejos.

La propuesta busca acercar la atención oftalmológica a vecinos que, por no contar con obra social, pueden tener dificultades para acceder a controles y anteojos. En esta oportunidad, el operativo tendrá como punto de encuentro a la comunidad de La Chimbera y otras familias de 25 de Mayo.